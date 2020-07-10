Çiğli Belediyesi internet tabanlı telefon santraline geçti - Son Dakika

Çiğli Belediyesi internet tabanlı telefon santraline geçti

Çiğli Belediyesinde iletişim kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla IP Telefon Santrali kullanımına geçildi.

Çiğli Belediyesinde iletişim kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla IP Telefon Santrali kullanımına geçildi. Başkan Utku Gümrükçü, belediyede internet alt yapısının kullanıldığı hızlı, ucuz, etkin ve entegre iletişim dönemine geçildiğini söyledi.


Normalleşme süreci ile birlikte tekrar tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan Çiğli Belediyesinde, vatandaş ve muhtarlar arası iletişimi kolaylaştıran CRM Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi'nden sonra kurum içi ve kurum dışı telefonla iletişim ağını güçlendirmek amacıyla IP Telefon Santrali devreye girdi. Sistem, belediyedeki mevcut internet alt yapısını kullanarak belediyenin tüm dış birimlerini dahili hatların kullanıldığı tek bir santralde topluyor. IP Santral ile hem daha hızlı, hem de düşük maliyetli iletişim olanağı sağlanmış oluyor. CRM görüşmelerini kayıt altına alan IP Telefon Santrali, farklı yazılım ve sosyal medya araçlarıyla entegrasyon ve görüntülü görüşme olanağı da sağlıyor.


Dış birimlere ulaşmak çok kolay


Belediye internet altyapısının kullanıldığı, ücret ödenmeyen ve ciddi tasarruf sağlayan IP Telefon Santrali, Çiğli Belediyesinin yeni ve eski binalarında bulunan tüm müdürlükler ile belediyenin dış birimleri olan Harmandalı Semt Merkezi ve Spor Tesisi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Atatürk Spor Salonu, Atatürk Stadı, Evka 2 Kütüphanesi, Sasalı ve Kaklıç Hizmet binaları kullanıyor.


Çağrı merkezi devrede


Yapılan iletişim alt yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Çiğli halkının talep, öneri, istek ve şikayetlerini iletebileceği belediye 0232 935 5535 numaralı çağrı merkezi de devreye girdi. IP Santral ile çağrı merkezinde kayıt altına alınan görüşmeler anında CRM Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi aracılığıyla ilgili müdürlüklere iletilerek hızlıca çözüme kavuşturulması sağlanıyor. Cep telefonuna gelen sorgulama koduyla da vatandaş talebinin takibini Belediyenin web sayfasından yapabiliyor.


Başkan Gümrükçü: "Kent hayatını modernize ediyoruz"


Çiğli'de hayatı kolaylaştıracak dijital dönüşüm hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı çözüm üretmek ve kurum içi ve kurum dışı iletişimi güçlendirmek amacıyla altyapısal reformlar yapıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi'ni faaliyete geçirdik. İkinci adım olarak da kurum içerisinde güçlü bir iletişim ağı kurmak adına IP Telefon Santralini kullanmaya başladık. Teknolojinin hızla geliştiği ve yenilendiği günümüz dünyasında, Çiğli Belediyesi olarak bu gelişimi takip edecek ve daha iyi hizmet noktasında ilçemize uyarlamaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi internet tabanlı telefon santraline geçti - Son Dakika
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