Çiğli Belediyesi şantiyesinde yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Çiğli Belediyesi şantiyesinde yeni yıl kutlaması

31.12.2020 13:21
Çiğli Belediyesi şantiyesinde yeni yıl kutlaması, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye şantiyesinde görev yapan personele teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye şantiyesinde görev yapan personele teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, günün erken saatlerinde belediye şantiyesine giderek işçilerin yeni yılını kutladı. Meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte şantiyede işçilerle bir araya gelen Başkan Gümrükçü, sosyal mesafe kurallarına uyarak işçilere yeni yılda iyi niyet temennilerini iletti.

Başkan Gümrükçü'den işçilere teşekkür

Pandemi sürecinde belediye çalışanlarının ciddi emek harcadığını belirten Başkan Gümrükçü şöyle konuştu: "Covid-19 nedeniyle ailelerimizden, çevremizden birçok kişiyi kaybettik ama tek tesellimiz şantiyemizde ve belediyemizde pandemiden dolayı kaybın olmaması. 2021 yılının daha iyi geçmesini umuyoruz. Belediye emekçilerimiz ciddi emek sarf etti. Çiğli'de Covid-19 rakamları büyümediyse çalışanlarımızın önemli katkısı var. Yapılan iş kamu hizmeti ve iyi mücadele edildi. Biz bir söz verdik Çiğli'yi ayağa kaldıracağız, ürete ürete kazanacağız ve eşitçe hakça paylaşacağız diye. Üzerimize düşeni yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Hep birlikte kazandık ve üretilen değeri işçilerimizle birlikte bölüşeceğiz. Bu süreçte çok çalışacağız. Bu kente hizmet etme zorunda olduğumuzu unutmadan, arkadaşça ve dostça hizmet aşkımız devam edecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyorum."

Şube Başkanı Gümüştekin: "2021 sağlık ve mutluluk getirsin"

Disk Genel - İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin de 2020'nin kötü bir yıl olduğunu belirterek, "Tüm insanlık olumsuz etkilendi. Pandemi nedeniyle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kötüye gitti, işsizler ordusu oluştu ve sağlık çalışanları kendi hayatlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getirdi. Bize umut aşıladıkları için başta sağlık çalışanlarına olmak üzere belediye başkanlarına ve belediye emekçilerine teşekkür ediyorum. 2021'in herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi şantiyesinde yeni yıl kutlaması
Çiğli Belediyesi şantiyesinde yeni yıl kutlaması

Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi şantiyesinde yeni yıl kutlaması - Son Dakika


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