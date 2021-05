Çiğli Belediyesi tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Çiğli Belediyesi tarafından, Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve gönüllü vatandaşların katkılarıyla başlatılan ve tam kapanma süresince devam edecek olan çalışmalar kapsamında, kırsal alanlarda yaşayan sokak sakinlerine 450 kilogram mama dağıtıldı.

Çiğli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tam kapanma sürecinde sokak sakinlerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya ara vermeden devam ediyor. Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve gönüllü vatandaşların katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, özellikle yerleşimin olmadığı kırsal alanlarda yaşayan sokak sakinlerine 450 kilogram mama dağıtımı yapıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, uygulamanın tam kapanma süresince devam edeceğini ifade etti. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını her zaman öncelikli kabul ettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Pandemi döneminde alınan tedbirler toplumumuzu olduğu kadar sokaklarda yaşayan can dostlarımızı da etkiledi. Vatandaşlarımızın bu süreci evlerinde geçirmesinden dolayı özellikle beslenme ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle kentimizin kırsal noktalarında mama dağıtımında bulunduk. Çiğli Belediyesi olarak, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde can dostlarımızın beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR