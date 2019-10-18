Çiğli Belediyesi yeni logosunu belirliyor

Çiğli Belediyesi, başlattığı ödüllü logo yarışması ile vatandaşlardan gelecek tasarımlar arasından belediyenin yeni logosunu seçecek.



Çiğli Belediyesi, ödüllü logo yarışması için çağrı yaptı. Akılda kalıcılığı ve işlevsel niteliğiyle; Çiğli'nin tarihi, sosyolojik ve kültürel yapısının anlatıldığı evrensel değerlerle üretilmiş tasarımların yarışacağı yarışmaya tüm vatandaşların katılabileceği ifade edildi.



Yarışmaya katılmak isteyenlerin, tasarımlarını 23 Ekim 2019'a kadar belediyeye ulaştırabileceği, jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren tasarımların 28 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında halk oylamasına sunulacağı belirtildi. Çiğli Belediyesi'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak oylamada, en fazla oyu alan tasarımların Çiğli Belediyesi'nin yeni logosu olacağı kaydedildi.



Yarışma süreci sonunda, jüri değerlendirmesiyle halk oylamasına kalan 3 yarışmacı ile yine jürinin belirleyeceği diğer 3 kişiye ödüller verilecek. Halk oylamasıyla; birinci 7 bin 500 TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü ise 2 bin 500 TL ödül alacak. Jüri tarafından belirlenen diğer 3 kişiye ise bin TL mansiyon ödülü takdim edilecek.



Yarışmanın jüri üyeliğini ise Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İAOSB Bölge Müdürü Doğan Hüner, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Ömer Durmaz, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Doç. Dr. Ekin Boztaş, Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Doç. Dr. Uğur Bakan, Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Emre Yıldız, İzmir Reklamcılar Derneği'nden Semih Akın Tozlu, Karikatürist Ömer Çam ve Heykeltraş Ekin Erman yapacağı öğrenildi.



Çiğli'nin fiziki, tarihi ve kültürel olarak farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Her yönüyle değişen ve gelişen kentimize bu değişimi anlatan yeni bir logo kazandırmak istiyoruz. Bunu da 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katılım gösterebileceği bir yarışmayla yapacağız. Yarışmanın jürisinde birbirinden değerli bilim insanları ve sanatçılar yer alacak. Kazananı ise yapılacak halk oylaması ile vatandaşlarımız belirleyecek. Hayallerindeki Çiğli'yi tasarlamak isteyen tüm vatandaşlarımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR