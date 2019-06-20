Son Dakika Haberleri: Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim kuruluyor
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Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim kuruluyor

1 saat önce

İzmir'de Çiğli Belediyesi, vatandaşların talebinin çok daha hızlı ve kaliteli yerine getirilebilmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması amacıyla yeni hizmet birimleri kuruyor.

Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim kuruluyor, System.String[]
İzmir'de Çiğli Belediyesi, vatandaşların talebinin çok daha hızlı ve kaliteli yerine getirilebilmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması amacıyla yeni hizmet birimleri kuruyor.

Çiğli Belediyesi'nde, kentin ihtiyaçlarına göre üretilecek hizmetlerin çok daha kısa sürede ve profesyonelce yerine getirilebilmesi amacıyla 13 yeni hizmet birimi kurulması kararı alındı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğlili vatandaşın sorununun en kısa zamanda çözümlenmesi, mahallelere eşit hizmet götürülmesi ve toplumun farklı kesimlerine yönelik hizmet çeşitliliğinin artırılması amacıyla yeni hizmet birimlerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yeni birimlerimizle daha hızlı hareket edeceğiz ve vatandaş memnuniyetini artıracağız" dedi.

Başkan Utku Gümrükçü, "Eğitim, spor, çocuk ve gençlik, kadın, istihdam, sağlık gibi çok önemli alanlarda çalışmaları hızlandırmak, vatandaşın sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturmak ve varsa taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Vatandaşımız belediyeye geldiğinde doğru muhatap bulabilmeli ve sorunu zamanında çözülebilmeli; ayrıca toplumun çeşitli kesimlerine yönelik hizmet çeşitliliğini de artırmak amacındayız. Bunun için yeni birimlerin kurulmasını uygun gördük. Biz cinsiyet eşitliğini destekliyoruz ve eğitim seviyesini yükseltmek istiyoruz. Her yere eşit hizmet götürme amacındayız. Halkımızın önceliğini belirleme noktasında çalışmalarımız var ve kısa süre içinde birimlerimizin aktif şekilde çalışmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Belediyenin yeni kurulan birimleri şöyle:

İş sağlığı ve güvenliği, ambulans hizmetleri, spor hizmetleri, kadın ve aile hizmetleri, engelli hizmetleri, esnaf hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş edindirme, Avrupa Birliği ve projeler, sivil toplum kuruluşları ve ilişkiler, protokol işleri, makine ikmal ve araç takibi, ulaşım ile moloz toplama ve bertaraf hizmetleri. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
İzmir, Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel
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