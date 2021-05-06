Çiğli Belediyesinden balıkçılara "tam kapanma" desteği - Son Dakika

Çiğli Belediyesinden balıkçılara "tam kapanma" desteği

06.05.2021 13:56
Çiğli Belediyesinden balıkçılara

Çiğli Belediyesi, 17 Mayıs tarihine kadar süreceği açıklanan tam kapanma döneminde balığa çıkamayan balıkçılara gıda kolisi desteğinde bulundu.

Çiğli Belediyesi, 17 Mayıs tarihine kadar süreceği açıklanan tam kapanma döneminde balığa çıkamayan balıkçılara gıda kolisi desteğinde bulundu.

Pandemi döneminin ilk gününden itibaren toplumun farklı kesimlerine yönelik hayata geçirdiği sosyal yardımlaşma uygulamalarıyla adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesiyle balığa çıkamayan balıkçılara yönelik örnek bir dayanışmaya imza attı. İlçede bulunan Sasalı Balıkçılar Kooperatifi ile yapılan görüşmeler sonucunda ağırlıklı olarak Sasalı ve Kaklıç bölgelerinde ikamet eden 84 balıkçıya gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Başkan Gümrükçü: "Balıkçılığı yaşatacağız"

Çiğli'nin kalkınma planları arasında balıkçılık sektörünün önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, "Kentimiz, sahip olduğu doğal özellikler bakımından çok önemli bir balıkçılık potansiyeline sahip. Göreve gelir gelmez uzun yıllardır ihmal edilmiş balıkçılık sektörüyle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Zaten zorlu şartlarda balıkçılık yapan hemşehrilerimiz, pandemi koşulları nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Çiğli Belediyesi olarak tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamalar dolayısıyla balıkçılığa çıkamayacak vatandaşlarımıza gıda kolisi desteğinde bulunduk. Hayatın normale dönmesiyle birlikte mesleki anlamda karşılaştıkları sorunları da çözmek için ciddi adımlar atacağız. İlçemizdeki her bir vatandaşımızla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Ursa: "Utku Başkanımız her zaman yanımızda oldu"

Sasalı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Ursa da, "Aileleriyle birlikte değerlendirirsek ilçemizde yaklaşık bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Bu süreçte balıkçı arkadaşlarımıza Çiğli Belediyesi sahip çıktı. Sağ olsun Başkanımız Utku Gümrükçü, en zor zamanımızda bizleri yalnız bırakmayarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Kendisine şahsım ve yönetimim adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden balıkçılara tam kapanma desteği
Çiğli Belediyesinden balıkçılara tam kapanma desteği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesinden balıkçılara 'tam kapanma' desteği - Son Dakika


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