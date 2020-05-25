Çiğli Belediyesinden çocuklara online satranç kursu - Son Dakika

Çiğli Belediyesi tarafından, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında online olarak verilmeye başlanan ücretsiz satranç kursları normalleşme sürecinde de devam ediyor.



Halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını süresince hizmetlerin bir kısmının online olarak sunulduğu Çiğli Belediyesi tarafından 6-12 yaş arası çocuklara cumartesi günleri 16.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz satranç kursu veriliyor. Salgın ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, bu uygulama ile evde geçirdikleri zamanlarını verimli olarak değerlendirme imkanı buluyor. Çiğli Belediyesi'nin online satranç kursu sayesinde çocuklarının evde oldukları bu uzun süreyi keyifli geçirdiklerini ifade eden ebeveynler, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti.



Toplum olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Bu süreçten en çok çocuklarımız etkilendi. Okulların tatil edilmesi ve sonrasında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çok uzun bir süredir evdeler. Alışkanlıklarını ve hobilerini yerine getiremiyorlar. Çiğli Belediyesi olarak, kentimizin çocuklarına yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda, 6-12 yaş arası çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmelerini sağlamak hem de kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla satranç kurslarımızı online olarak devam ettiriyoruz. Çocuklarımıza, cumartesi günleri üçer grupta olmak üzere iki saat ücretsiz satranç kursu veriyoruz. Isınan havaları da göz önünde bulundurarak çocuklarımıza evlerinde keyifli aktivite imkanları sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR