Çiğli Belediyesinden esnaf ve banka çalışanlarına siperlik - Son Dakika

Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediyede üretimi gerçekleştirilen yüz siperlikleri Çiğli esnafı ile banka çalışanlarına dağıtıldı.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınına karşı tedbirlerin özenle hayata geçirildiği Çiğli'de, salgına karşı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek salgın süreciyle ilgili esnafla görüşüp bilgi alış verişinde bulunan Başkan Gümrükçü, bu haftadan itibaren normalleşme sürecine girmeye başlayan Çiğli esnafı ile banka çalışanlarını unutmadı. Geçtiğimiz hafta berber, kuaför ve güzellik merkezlerine yüz siperliği dağıtan belediye ekipleri, bu kez farklı faaliyet kollarında hizmet veren fırın ve unlu mamul üretim yerleri, market, bakkal, kırtasiye, züccaciye, nalburiye, matbaa, üretim ve tamir atölyeleri gibi çok sayıda küçük esnafa giderek siperlik dağıttı.



Bankacılar unutulmadı



Bu süreçte görevlerini aksatmadan sürdüren banka çalışanları da unutulmadı. Başkan Utku Gümrükçü, meslekleri gereği müşterilerle sürekli temas halinde olan banka çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla tüm kamu ve özel banka çalışanlarına yüz siperliği hediye etti. Başkan Gümrükçü, ihtiyaç duyulması halinde gerekli desteğin sağlanmaya devam edeceğini bildirdi.



Gümrükçü: "Tüm emekçilerin yanındayız"



Salgın sürecinde görevini sürdüren tüm emekçilere destek olamaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Tüm insanlık olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını korumak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte bizlerle beraber Çiğlili hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına farklı sektörlerde çalışan emekçilerin sağlığını korumak için de çalışıyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren taksiciler, eczacılar, berberler ve kargo çalışanlarından sonra normalleşme süreci ile birlikte kapılarını açan esnafımıza ve banka çalışanlarına da öz kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerinden hediye ettik. Bu sıkıntılı günleri hem vatandaşlarımız hem de emekçilerimizle sağlıklı bir şekilde geride bırakacağız ve sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" dedi. - İZMİR