Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği - Son Dakika

Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği

10.12.2020 16:21
Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından, Habitat Derneğinin katkılarıyla başlatılan "Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay" ve "Kız Kardeşim" projeleri kapsamında girişimci kadınlara online eğitim veriliyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, Habitat Derneğinin katkılarıyla başlatılan "Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay" ve "Kız Kardeşim" projeleri kapsamında girişimci kadınlara online eğitim veriliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, zoom üzerinden bağlandığı eğitimde katılımcılarla kısa bir görüşme yaptı.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilk olarak "Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay" projesinin eğitimlerine başlandı. Proje doğrultusunda girişimci kadınların internet mecrasından yararlanabilmeleri amacıyla Dijital Pazarlama eğitimi veriliyor. Covid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden verilen eğitimlerin ikinci etabında, kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesinin ve ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının amaçlandığı "Kız Kardeşim" projesine başlanacak. Katılımcılara, mobil fotoğrafçılık ve finansal bilinç eğitimleri verilecek. Eğitimini tamamlayan katılımcılar, ileriki dönemlerde başlatılacak hibe projelerinde kullanabilecekleri katılım belgesini almaya hak kazanacak.

Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın ancak kadınların etkin rol aldığı bir sistem ile mümkün olduğunun altını çizen Başkan Utku Gümrükçü, "Kadınların toplum ve iş hayatında aktif olması için Çiğli Belediyesi olarak bu zamana kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Son olarak Habitat Derneği ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda girişimci kadınlara, ekonomide dijital mecranın önemi ve Mobil Fotoğrafçılık konulu eğitimler veriyoruz. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması ve ekonomimizi kalkındıracak projelere imza atması adına gerekli imkanları sağlamaya ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği
Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği

Çiğli Belediyesi, İnternet, Çiğli, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı         
16:11
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti         
15:50
Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi         
15:25
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi         
15:07
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı         
15:04
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 16:47:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei