Çiğli Belediyesinden görme engelli vatandaşlara ev ziyareti - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediye ekipleri tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki görme engelli vatandaşlara ev ziyareti yapıldı.



Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan görme engelli vatandaşları mahalle muhtarlarıyla birlikte yaptığı ortak çalışmayla tespit etti. Ekipler, daha sonrada vatandaşları Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası nedeniyle ziyaret etti. Engelli biriminin, mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlara belediyeden beklentileri soruldu ve talep eden vatandaşlara beyaz bastonları teslim edildi.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yerel yöneticilerin engellilerin daha rahat hareket edebilecekleri kent yaşamını hazırlamaları gerektiğini ifade ederek, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için alınması gereken çok yol var. Biz de Çiğli Belediyesi olarak muhtarlarımız ve engelli vatandaşlarımızla el ele sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımız gibi görme engelli vatandaşlarımızın da yaşamlarını kolaylaştırmak ve standartlarını en üst seviyeye taşıyarak onlara bağımsız yaşam sunmak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Kısacası görme engelli çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz mutlaka hayatın içerisinde olmalılar. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz" dedi.



Çiğli'de yapılacak bütün çalışmalarda önceliklerinin engelli vatandaşların kullanım kolaylığını sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Engellilerimizin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretlerimizde belediyemizin engelli hizmetleri hakkında bilgilendirdik. Talep edenlere beyaz baston dağıttık. Ev temizliği, kişisel bakım ve hastane ulaşım desteği hizmetlerimiz için randevu oluşturduk. Belediye sosyal tesislerinde Braille (kabartma yazı) menü bulundurulacak. 10 Aralık İnsan Hakları Gününde düzenlediğimiz Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası çalıştayı raporunu kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Engelli bireylere ilgili veri tabanı oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca internet sitesinin erişilebilir olmasını sağlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR