Çiğli Belediyesinden iş yerlerine online ruhsat kolaylığı - Son Dakika

Birçok hizmeti online mecraya taşıyan Çiğli Belediyesi, iş yeri ruhsatı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların pratik olarak kullanabileceği "İşyeri Ruhsat Başvurusu Ön İnceleme" uygulamasını hayata geçirdi.

Vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla e-ruhsat, e-imar, e-randevu ve dijital arşiv uygulamalarının hayata geçirildiği Çiğli Belediyesinde, önemli bir hizmet daha dijital mecraya taşındı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, iş yeri ruhsat başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, belediyeye gelmek zorunda kalmadan işlemlerini www.cigli.bel.tr adresinden "İşyeri Ruhsat Başvurusu Ön İnceleme" formunu doldurarak yapabilecek. Yapılan başvurular, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından incelendikten sonra, gerekli evraklar dosya haline getirilerek başvuru yapılan adrese gidilecek. Saha incelemesi gerçekleştirildikten sonra, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ruhsat başvuru işlemleri tamamlanacak.

Başkan Gümrükçü: "Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz"

Dijital dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimizde, belediyemizi çok daha aktif ve hizmet üreten bir yapıya kavuşturmak için vakit kaybetmeden dijital dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Bu doğrultuda e-imar, e-ruhsat, e-randevu ve dijital arşiv uygulamalarını hayata geçirdik. Son olarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz ile Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün ortak çalışmaları sonucunda 'İşyeri Ruhsat Başvurusu Ön İnceleme Formu' uygulamasını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu uygulamalar ile vatandaşlarımız işlemlerini belediyeye gelmeden Web sitemiz üzerinden rahatlıkla yapabilecek. Böylece kağıt tüketiminden ve zamandan tasarruf ederek çok daha pratik ve hızlı çalışan bir sistemi belediyemizde hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi. - İZMİR