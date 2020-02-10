Çiğli Belediyesinden istihdama büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiğli Belediyesinden istihdama büyük destek - Son Dakika Ekonomi

Çiğli Belediyesinden istihdama büyük destek

6 saat önce

Çiğli Belediyesi, istihdama katkı sağlamak amacıyla belediyede hizmet veren istihdam bürosu aracılığıyla iş arayan binlerce vatandaşa umut olmaya devam ediyor.

Çiğli Belediyesinden istihdama büyük destek, System.String[]

Çiğli Belediyesi, istihdama katkı sağlamak amacıyla belediyede hizmet veren istihdam bürosu aracılığıyla iş arayan binlerce vatandaşa umut olmaya devam ediyor.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün önem verdiği proje doğrultusunda bugüne kadar, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalar başta olmak üzere İzmir ve Manisa'da üretim yapan 222 özel firma ile iş arayan vatandaşlar belediye çatısı altında bir araya getirildi. 2019 ve 2020 yılı itibariyle belediye meclis salonunda yapılan iş görüşmelerine 2 bin 934 kişi katılırken, yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası bin 230 kişinin başvurusu olumlu sonuçlandı.


"Taşın altına elimizi koyuyoruz"


İlçede yaşayan vatandaşların refah ve yaşam standartlarını yükseltmek misyonu doğrultusunda projeler ürettiklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kentimizde insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda belediye olarak, birincil görevlerimizin yanı sıra işsizlik gibi önemli konularda da taşın altına elimizi koyuyoruz. Bölgede üretim yapan firma ve fabrikalarla iş arayan vatandaşlarımızı belediye meclis salonumuzda bir araya getiriyoruz. Vatandaşlarımızı yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda çeşitli iş kollarına yönlendiriyoruz. Çiğli Belediyesi İŞKUR birimimiz öncülüğünde yapılan görüşmeler sonucu yalnızca 2019 yılı ve 2020 yılının ocak ayı itibariyle bin 230 vatandaşımıza istihdam imkanı sağladık. İşsizliğin olmadığı, yüzlerin gülümsediği bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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