Çiğli Belediyesinden istihdama önemli destek - Son Dakika

Çiğli Belediyesinden istihdama önemli destek

29.03.2021 14:40
Çiğli Belediyesinden istihdama önemli destek, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından, istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlamak adına hayata geçirilen hizmetlerin kurumsal, sistematik ve sürdürülebilir olması amacıyla Kariyer ve Girişimcilik Birimi kuruldu.

Çiğli Belediyesi tarafından, istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlamak adına hayata geçirilen hizmetlerin kurumsal, sistematik ve sürdürülebilir olması amacıyla Kariyer ve Girişimcilik Birimi kuruldu.

Esnaf ve emekçiler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik hayata geçirdiği dayanışma kampanyalarıyla öne çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, özellikle pandemi döneminde iyice artan işsizlik sorununa yerel anlamda katkı sağlamak adına "Kariyer ve Girişimcilik Birimi"nin kurulmasına öncülük etti. Çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan Kariyer ve Girişimcilik Birimi'nde üniversiteden mezun olmuş ve iş arayan vatandaşlar için meslek edindirme kursları da düzenleniyor. Bu kapsamda ilk olarak, İzmir Eczacı Odası ve Ege KAİDER ile süründürülen iş birlikleri doğrultusunda Eczane Destek Personeli ve Kariyer Koçluğu eğitimlerine başlandı. Başkan Utku Gümrükçü, meslek edindirme kurslarının da ilerleyen süreçte farklı branşlara yönelik başlayacağını söyledi.

Tüm işlemler dijital

Kentin istihdam potansiyeline doğru yön vermek amacıyla kurulan "İş'te Çiğli" kariyer sayfasında ise iş arayan vatandaşlar ile işverenler dijital mecrada bir araya getiriliyor. Çiğli A OSB başta olmak üzere Menemen, Bergama, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Buca, Bornova ve Manisa OSB'de faaliyet gösteren firmalar sisteme entegre edilmiş durumda. Firmalar ihtiyaç duyduğu pozisyonla ilgili sistem üzerinde ilan oluşturabiliyor. İş arayan vatandaşlar da ücretsiz CV hazırlama imkanının sunulduğu platformda, iş ilanına başvuru yapabiliyor ve başvurularının durumunu takip edebiliyor.

Gençlere ve kadınlara umut oldu

Yaklaşık 4 aydır hizmette olan İş'te Çiğli platformuna; yüzde 60 ile en fazla başvuru Çiğli'den yapıldı. Bayraklı, Karşıyaka, Menemen, Konak, Buca ve Bornova da sisteme en fazla başvuruda bulunulan diğer ilçeler arasında yer aldı. Başvuruda bulunanların yüzde 50'sini üniversite mezunları oluşturuyor. Başvuranların yüzde 47'sini 25-34 yaş arasında yer alan genç nüfus, yüzde 54,3'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Başkan Gümrükçü; "Çiğli'de işsizliğe çözüm arıyoruz"

Toplumsal kalkınmanın sağlanmasında işsizlik sorunuyla mücadelenin önemli bir etken olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, ülkemizde uzun yıllardır çözülemeyen, pandemi dönemiyle birlikte daha da artan işsizlik sorununa yerel anlamda çözüm üretmek için kolları sıvadık. Hizmetlerimizin kurumsal ve sürdürülebilir olması adına Kariyer ve Girişimcilik Birimimizi kurduk. Çiğli başta olmak üzere çevre ilçe ve kentlerden firma ve fabrikalarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İşverenler ile iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getirerek istihdama katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Üniversitede eğitimine devam eden ve yeni mezun olmuş gençleri Kariyer Koçluğu eğitimimizle iş hayatına hazırlıyoruz. Gençlerin ve kadınların üretim zincirine dahil edildiği, işsizliğin konuşulmadığı bir Çiğli için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden istihdama önemli destek
Çiğli Belediyesinden istihdama önemli destek

Çiğli Belediyesi, Girişimcilik, İşsizlik, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesinden istihdama önemli destek - Son Dakika


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