Çiğli Belediyesinden kadın ve erkeklere kişisel bakım - Son Dakika

Çiğli Belediyesi tarafından, kadınlara yönelik yaşlı, hasta ve özel gereksinimli bireyler için yürütülen kişisel bakım hizmetleri artık erkeklere de veriliyor. Hizmetlerin kapsamı da genişletilerek birinci basamak sağlık hizmetleri, banyo ve saç sakal tıraşı gibi hizmetler eklendi.



Çiğli Belediyesi tarafından evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli kadınlara yönelik "Kadın her yaşta güzeldir" projesinin hizmet alanı genişletildi. Hasta, yaşlı ve engelli kişisel bakım hizmetleri adı altında yapılan kişisel destekler hem kadınlara hem de erkeklere yönelik verilmeye başlandı. Gelen başvurular üzerine, maddi yetersizlik, sağlık problemleri ya da yaşlılıktan dolayı ihtiyacı olan kadınlara hizmet veren Çiğli Belediyesi artık yaşlı, hasta ve engelli erkeklerin de yanında. Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların içine birinci basamak sağlık hizmetleri, el ayak bakımı, saç sakal tıraşı ile banyo hizmetleri de eklendi.



400 kadın ve erkeğe ulaşıldı



Belediye ekipleri, bugüne kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli 400 kadın ve erkeğe ücretsiz hizmet verdi. Proje doğrultusunda, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları evlerinde ve kaldıkları huzurevlerinde karşılanıyor. İlçede yaşayan tüm vatandaşların yanında olmak ve her yaşta değerli olduklarını hissettirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesinin bu hizmeti, toplumun tüm kesimleri tarafından büyük destek görüyor.



Başkan Utku Gümrükçü: "Gönüllerdeki engelleri aşıyoruz"



Başlattıkları proje ile bugüne kadar ihtiyaç sahibi yaklaşık 400 kadın ve erkeğe hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Kadınlarımızın, ailelerimiz ve toplumumuz için her yaşta değerli olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gelen başvurular üzerine sağlık problemi veya maddi yetersizlik yaşayan özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri evlerinde karşılıyor. Yaşadıkları zorlukları aşmaları ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri için gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Her zaman onların yanlarındayız" dedi. - İZMİR