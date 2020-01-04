Çiğli Belediyesinden okullara "çevre dostu" hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesinden okullara 'çevre dostu' hediye - Son Dakika

Çiğli Belediyesinden okullara "çevre dostu" hediye

6 saat önce

Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, ilçede bulunan okullara geri dönüşüm sepetleri dağıttı.

Çiğli Belediyesinden okullara

Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, ilçede bulunan okullara geri dönüşüm sepetleri dağıttı.


Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konularda çocuklarda bilinç oluşturmak isteyen Çiğli Belediyesi, okullarda eğitim çalışmalarını başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçede bulunan okulları tek tek ziyaret etti. Gerçekleştirilen bu ziyaretlerde okullara, Çiğli Belediyesi Şantiye Tesislerinde yapılan geri dönüşüm sepetleri hediye edildi. Ayrıca ziyaret edilen okullarda öğrenciler; iklim değişikliği, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında bilgilendirildi.


Hizmet ve projelerde çevre duyarlılığını gözettiklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gelecek nesillere yeşil alanları ve temiz havasıyla yaşanabilir bir Çiğli bırakmak için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti. Özellikle okullarla iş birliği halinde projeler ürettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Projeler kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz sınırları içerisinde yer alan okulları ziyaret etti. Bu ziyaretlerde öğrencilere çevre temizliği, iklim değişikliği, kimyasal atıklar ve geri dönüşüm konularında bilgilendirme seminerleri verdi. Verdiğimiz eğitimlerin uygulanması noktasında şantiye tesislerimizde ürettiğimiz geri dönüşüm sepetlerini de okullarımıza hediye ettik" dedi. - İZMİR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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