Son Dakika Haberleri: Çiğli Belediyesinden okullara satranç takımı
Son Dakika Güncel Haber

Çiğli Belediyesinden okullara satranç takımı

56 dakika önce

Çiğli Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullara iki adet satranç takımı dağıtıldı.

Çiğli Belediyesinden okullara satranç takımı, System.String[]
Çiğli Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullara iki adet satranç takımı dağıtıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gençlerin zihinsel gelişimine önemli katkısı olan satrancı yaygınlaştırmak istediklerini bu amaçla okullara satranç takımı dağıttıklarını söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sunmak ve çocukları satranca yönlendirmek amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından Çiğli'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere ikişer adet satranç takımı hediye edildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçedeki 63 adet okula bizzat giderek satranç takımlarını öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

Zihinsel gelişime katkı

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere önem verdiklerini belirten Başkan Gümrükçü, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmasını amaçlayarak okullara satranç takımı dağıttıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Satranç Federasyonu Çiğli Temsilciliği ile çocuk ve gençlere yönelik turnuva düzenlediklerini hatırlatan Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine satranç oynamalarını sağlayarak katkıda bulunmak istiyoruz. Çocuklarımızın satrançla zihinsel gelişimleri sağlanacak ve başta dikkat dağınıklığı gibi sorunlarda çözüm yollarından birini sunulmuş olacak. Dikkati toplaması ve planlı hareket etmeyi sağlaması açısından satrancı önemsiyoruz." - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Vince bağlı köpeği fark etmemiş AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiğli Belediyesinden okullara satranç takımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]