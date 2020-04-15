Çiğli Belediyesine galoşsuz girilmiyor - Son Dakika

Korona virüs salgınına karşı etkili mücadele yöntemlerini en üst seviyede uygulayan Çiğli Belediyesinde personel ve vatandaş kuruma galoşsuz giriş yapamıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Hem vatandaşımızın hem de görevinin başında olan belediye personelimizin sağlığını korumak zorundayız" dedi.



Korona virüs ile mücadele kapsamında halk sağlığı ve sağlık emekçileri için birçok hizmet gerçekleştiren Çiğli Belediyesinde personelin sağılığı için de gerekli her türlü tedbirler alınıyor. Belediye personeli ve vatandaşlar belediyenin girişine yerleştirilen galoş makinesi ile ayaklarına galoş takarak kuruma giriş yapıyor.



Belediye binasına girişte sıkı önlemler



Çiğli Belediyesinde salgının önlenmesi için birçok uygulama ve hizmet gerçekleştirildi. Belediye binasına vatandaşın girişi sınırlandırılırken, belediye ve şantiye binalarına personelin tüm giriş ve çıkışları dezenfektan tünelinden geçilerek yapılıyor. Güvenlik görevlileri kuruma giriş yapan herkesin ateşini ölçüyor. Tüm katlara ve girişlere el dezenfektan aparatları takıldı. Personel dönüşümlü çalışma takvimini uygularken, geniş çalışma alanlarına virüs ve bakterileri öldüren ultraviyole cihazları yerleştirildi. Belediyenin son uygulaması ise galoş makinesi oldu. Ayakkabılardan hastalığın bulaşmaması için belediyenin bütün personeli ayağına galoş taktıktan sonra kuruma giriş yapması uygulaması getirildi.



Başkan Gümrükçü: "Personelimizin sağlığı önemli"



Görevinin başında olan personel için tedbirleri almaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Bu sürecin başından itibaren hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak Çiğlililere hizmet eden personellerimiz ile vatandaşlarımızın sağlığı için yeni tedbirler alıyoruz. Aldığımız önlemlere ek olarak belediyenin girişine galoş makinesi koyduk. Ayrıca girişte personel ve vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Salgına karşı halkımıza hizmet etmeye devam ederken personelimizin sağlığını da ihmal etmiyoruz" dedi. - İZMİR