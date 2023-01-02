Yılbaşını kutlama bahanesiyle Çiğli Belediye binasına girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır, bıçak, çekiç ve şiş çıktı - Son Dakika
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Yılbaşını kutlama bahanesiyle Çiğli Belediye binasına girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır, bıçak, çekiç ve şiş çıktı

02.01.2023 17:06

31 Aralık'ta yılbaşını kutlama bahanesiyle Çiğli Belediye binasına çantasını x-ray cihazından geçirmeden giren ve güvenlik görevlilerinin engellemesiyle yakalanan şahsın üzerinden satır, bıçak, çekiç ve şiş çıktı. Olayla ilgili konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız" dedi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 31 Aralık günü, saat 16.40 sıralarında İ.K. adlı kişi, Çiğli Belediye binasına bir sırt çantasıyla girdi. Çantasını x-ray cihazından geçirmeden asansöre yönelen kişi, güvenlik görevlisinin ikazıyla karşılaştı.

ÇANTANIN İÇİNDEN SATIR, BIÇAK, ÇEKİÇ ÇIKTI

Güvenlik görevlisinin ikazlarına kulak asmadan asansöre gitmeye devam eden kişi, görevli tarafından durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede polis ekipleri binaya gelirken İ.K. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen İ.K.'nın sırt çantası içinden satır, bıçak, çekiç ve ceketinin kol kısmına gizlediği şiş gibi kesici ve delici aletler çıktı.

"ŞAHSI TANIMAM, ONUN DA BENİ TANIDIĞINI DÜŞÜNMEM"

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle Belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" ifadelerine yer verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ayrıca değişik suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Aralık, Çiğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşını kutlama bahanesiyle Çiğli Belediye binasına girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır, bıçak, çekiç ve şiş çıktı - Son Dakika

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