Çiğli Belediyesinin kariyer sitesine yoğun ilgi - Son Dakika

Çiğli Belediyesinin kariyer sitesine yoğun ilgi

15.12.2020 18:11
Çiğli Belediyesinin kariyer sitesine yoğun ilgi, System.String[]

İzmir'de, Çiğli Belediyesi tarafından kronikleşen işsizlik sorununa yerel anlamda önemli bir destek sağlanması amacıyla faaliyete geçirilen kariyer sitesine yoğun başvuru yapıldı.

İzmir'de, Çiğli Belediyesi tarafından kronikleşen işsizlik sorununa yerel anlamda önemli bir destek sağlanması amacıyla faaliyete geçirilen kariyer sitesine yoğun başvuru yapıldı. İki haftada 2 bin 500 iş arayan, sisteme kayıt yaptı.

Çiğli Belediyesinin öncülüğünde; Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR), özel istihdam büroları ve bölgedeki firmaların katkılarıyla başlatılan proje doğrultusunda, İzmir'in en büyük iş merkezlerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin potansiyeline doğru yön vermek ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla "İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Birimi" kuruldu. Bu doğrultuda, iş arayan vatandaşlar ile nitelikli iş gücü arayan işverenler, www.istecigli.com sayfasında bir araya getirilmeye başlandı. Gelişmiş bilgi işlem teknolojilerinin kullanıldığı bu projeyle, güncel iş ilanı havuzu oluşturulmasıyla sadece Çiğli'den değil, diğer ilçelerden de sisteme yoğun başvuru yaşandı. İş arayanlara; CV hazırlama, mülakat teknikleri, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında destek verildiği birimde; ayrıca genç, kadın ve engelli vatandaşlara fırsat eşitliği sağlanıyor. Belediye tarafından açık iş ilanlarla ilgili duyurular sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve ilçedeki odalar tarafından da yapılıyor.

İstihdam ve nitelikli personel sorununa çözüm

Başlatılan bu projeyle Çiğli'de istihdam sorununa kalıcı çözüm getirmeye çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler ekonomik sıkıntıları çok daha fazla hissedilir kılmaya başladı. Bu sıkıntıların başında da işsizlik sorunu geliyor. Çiğli Belediyesi olarak, uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve kentimizin geleceğine yön vereceğini düşündüğümüz İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik projesini hayata geçirdik. Bölgedeki firma ve fabrikalarla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu projeyle, kentimizin istihdam potansiyelini belirleyecek ve bu potansiyeli iş arayan vatandaşlarımızla buluşturacağız. Böylece hem istihdam sorununa çözüm üretecek hem de kentimizin üretim kapasitesini artıracağız" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinin kariyer sitesine yoğun ilgi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesinin kariyer sitesine yoğun ilgi - Son Dakika


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