Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu - Son Dakika

Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu

18.03.2021 15:35
Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü anısına Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen Atatürk heykelinin açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü anısına Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen Atatürk heykelinin açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen Atatürk heykeli açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin açılış konuşmalarını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Sevil Nazan Keskin ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Veli Aba yaptı. Törene Heykeltıraş Ekin Erman, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşı ilgi gösterdi. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından Başkan Gümrükçü, heykeltıraş Ekin Erman'a plaket takdim etti. Törenin sonunda hep birlikte açılış kurdelesi kesildi.

"Gururu ve coşkuyu birlikte yaşadık"

Açılış töreninde konuşan Başkan Gümrükçü, "Bugün burada solcu sağcı yok. Bugün burada genç yaşlı yok. Bugün burada esnafımız var, her partiden onlarca insanımız var. Bu insanlar burada Atatürk'ün arkasında birleşmiş durumda. Sizden aldığımız güçle, arkamızda Atatürk ve devrimleri olduğu sürece Çiğli'yi, İzmir'i ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çanakkale geçmiş değil, bugündür. 83 milyon yurttaşımızın taşıdığı bağımsızlık ve özgürlük ruhudur. Biz de bu ruhla, güzel İzmir'in en hızlı büyüyen kenti konumundaki Çiğlimize iki yıldır canla başla hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün burada Atalarımızın 106 yıl önce gösterdiği kahramanlığın coşkusunu; kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, her siyasi görüşten yurttaşımızla birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günü, Kurtuluş Savaşı'nda ordusunun başında kahraman askerleriyle birlikte ölüme yürüyen Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeliyle taçlandırmak istedik. Atamızın heykeli, şanlı al bayrağımızın yanına çok yakıştı. Heykelin yapımında emeği geçen değerli Heykeltıraş Ekin Erman'a ve bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim için gurur, mazlum milletler için ilham kaynağı olan Çanakkale Zaferini bizlere yaşatan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

"Utku Başkanın Antiemperyalist duruşunu kutluyorum"

Açılışa katılan ADD Genel Sekreter Yardımcısı Sevil Nazan Keskin, "Böyle anlamlı bir günde Çiğli'nin ve İzmir'in aydınlık yüzleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Antiemperyalist duruşu belediyesinin yönetiminde gösteren Başkanımız Utku Gümrükçü'yü ve ona omuz veren tüm çalışma arkadaşlarını bu güzel eylemlerinden ötürü yürekten kutluyorum. 18 Mart sadece bir zafer değildir, tüm dünyaya tam bağımsız bir ülke kurulacağının ilan edildiği gündür. Bir ulusun küllerinden doğarak emperyalizme dünya tarihindeki en büyük yenilginin yaşatıldığı gündür. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağının müjdelendiği gündür. Bu heykel Atatürk Mahallesi'ne çok yakışacak. Çiğli Belediyesi, sahip olduğu duruş ile İzmir'in bu yüksek tepesinden tüm yurttaşları selamlayacak" dedi.

"Mutluluk duydum"

Atatürk Heykelini yapan Heykeltıraş Ekin Erman, "Atamızı ve şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Heykelin mahalleye güzellikler getirmesini diliyorum. Toplumumuzun gelişimi için emek veren sanatçıları unutmamalıyız. Bu bizler için çok kıymetli" dedi.

"Mahallemize çok yakıştı"

Sözlerine, anıtın yapımına öncülük eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkür ederek başlayan Atatürk Mahallesi Muhtarı Veli Aba, "Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü göreve geldiği günden bu yana mahallemizin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyor. Son olarak Atatürk heykeli talebiyle kendisiyle görüştük. Talebimize çok sıcak baktı ve Atamızın heykelini milletimiz için çok önemli olan 18 Mart'ta mahallemize kazandırdı. Mahallemizin farklı konulardaki ihtiyaçlarını da Başkanımız Utku Gümrükçü'nün destekleriyle kısa süre içerisinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu
Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu
Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu
Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Atatürk'te buluştu - Son Dakika


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