Çiğli'de 19 Mayıs coşkusu göklere taşındı - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, paramotor ekibinin kent semalarından gerçekleştirdiği renkli uçuşla kutlandı. Bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyan Başkan Gümrükçü, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü şiar edindiklerini söyledi.



Çiğli Belediyesi, bu yıl farklı bir etkinliğe imza atarak Çiğli halkının bayramını gökyüzünden kutladı. 19 Mayıs bayram kutlamaları üstü açık otobüs turuyla başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'nin mahallelerini bandonun çaldığı birbirinden anlamlı ve coşkulu marşlar eşliğinde gezdi. Çiğli'nin cadde ve sokaklarında coşkuyla karşılanan Başkan Gümrükçü, balkonlarından salladıkları bayraklarla bayram coşkusuna ortak olan Çiğlililerin bayramını kutladı.



Paramotor gösterisi büyüledi



Çiğli'de otobüs turuna aynı anda gökyüzünde gösteri için havalanan paramotorlar eşlik etti. Motorlu hafif araç olarak da bilinen paramotorlarla Ataşehir Mahallesi'nden havalanan 5 kişilik ekip, Çiğli halkına sürpriz yaptı. 5 kişilik paramotor ekibinden ikisi Atatürk, ikisi Türk Bayrağı, biri de Çiğli Belediye logosunu Çiğli semalarında dalgalandırdı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarda evlerinin balkon ve teraslarından gökyüzü şenliğine ortak oldu.



Başkan Gümrükçü: "İstikbal Göklerdedir"



19 Mayıs coşkusunu bu yıl farklı bir şekilde yaşamak istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Bizi bu noktaya taşıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız güçle yola çıktık. Bu memleket kolay kurulmadı. Mustafa Kemal önderliğinde büyük bir bağımsızlık mücadelesi verildi. Onun şahsında tüm Kuvayı Milliye şehitlerini saygıyla anıyorum. Tarihimizden aldığımız güç ve Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle bizlere verdiği görevle sorumluluk taşıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs kutlamaları Çiğli'de büyük bir coşkuyla yaşanıyor. Halkımız bayraklarla coşkuya ortak oldu. Atatürk 'İstikbal göklerdedir' demişti. Biz de bu yıl ona vurgu yapıyoruz. Türk yıldızlarının yaptıklarını paramotor ekibi paraşütle yaptı. Halkımızın coşkusu ile bizlere ortak olması da bizleri ayrıca mutlu etti" dedi. - İZMİR