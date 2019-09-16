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Çiğli'de 2. Pati Dostları Festivali

2 saat önce

Çiğli Belediyesi, hayvanseverler ile patili dostları 2. kez düzenlenen Pati Dostları Festivalinde bir araya getirdi.

Çiğli'de 2. Pati Dostları Festivali, System.String[]

Çiğli Belediyesi, hayvanseverler ile patili dostları 2. kez düzenlenen Pati Dostları Festivalinde bir araya getirdi.


Çiğli Belediyesi Akvaryum Cafe'de yapılan 2. Pati Dostları Festivalinde birbirinden renkli aktiviteler gerçekleştirildi. Patili dostları yalnız bırakmayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hayvan dostu belediye olarak birçok projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.


Festivale çok sayıda hayvansever, evcil hayvanlarıyla katılım gösterdi. Festivale 300 hayvan sahibi, evcil hayvanı ile festivalin canlı ve renkli ortamına katıldı. Düzenlenen stil yarışması ile birbirinden güzel köpekler yarıştı ve dereceye girenlere mama hediye edildi. Festivalde ayrıca sponsor firma aracılığıyla 10 bin lira değerinde mama hayvan severlere hediye edildi. Ayrıca 250 kg mama da barınakta bakılan sokak hayvanlarına verilmek üzere belediyeye bağış yapıldı. Çiğli Belediye Tiyatrosu "Haylaz Pati" oyunu ve palyaço-tahta bacak gösterileri de minik hayvan severlerden büyük alkış topladı. Düzenlenen mini konser ve yarışmalar ise festivale ayrı renk kattı.


Hayvan dostu belediye


Hayvan dostu belediye olarak hizmet ürettiklerini belirten ve hayvan haklarına dikkatlerin çekilmesini sağlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Başta sokak hayvanları olmak üzere hayvan sevisinin aşılanması ve hayvan haklarına dikkatlerin çekilmesi gibi konularda çalışmalarımız var. Projelerimizle hayvanlara yönelik birçok sorunu da çözüme kavuşturacağız. Bizler aynı gökyüzünün altında yaşayan sadece farklı canlılarız. Hayvanlarla birlikte ortak yaşamı savunuyoruz. Patili dostlarımız için daha fazla katkı sunmanın çabası içindeyiz" diye konuştu.


Sokak hayvanları sahiplendirildi


Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından açılan sahiplendirme standı ile sokakta kalan 3 kedi ve 5 köpek yeni sahiplerine kavuştu. Öte yandan açılan bilgilendirme standı ile hayvan sağlığı, bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgilendirmeler de yapıldı. Etkinliğin düzenlendiği Akvaryum Kafe'ye de hayvanlara olan katkısı nedeniyle "Pati Dostu İşletme" belgesi verildi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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