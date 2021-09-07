Çiğli'de 9 Eylül coşkusu - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümünü düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kapsamına Çiğli'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İlk olarak 8 Eylül Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yenilenen Çiğli Atatürk Stadının açılışı yapılacak. Ardından ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, spor kulüplerinin ve vatandaşların katılımıyla "Büyük Bağımsızlık Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Etkinlikler, Çiğli Kaymakamlığı karşısında düzenlenecek ve Şair Ataol Behramoğlu, Yazar Barış İnce ve CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın konuşmacı olarak katılacağı "Sanat, Hayat, Toplum" paneli ile sona erecek.

Başkan Gümrükçü: "9 Eylül'e yakışır bir gün olacak"

İzmir'in kurtuluşunu her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "9 Eylül, hem Güzel İzmir'imiz hem de ülkemiz için çok önemli bir gün. Hiçbir kirli ayağın topraklarımız üzerinde barınamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Milli Mücadele'mizin simgesidir. 9 Eylül'ü tarihine yakışır bir şekilde kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi kutlamalarımıza katılarak coşkumuza ortak olmaya bekliyorum" dedi. - İZMİR