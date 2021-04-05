Çiğli'de bağımlılıkla mücadelenin yol haritası belirlendi - Son Dakika

Çiğli'de bağımlılıkla mücadelenin yol haritası belirlendi

05.04.2021 16:05
Çiğli'de bağımlılıkla mücadelenin yol haritası belirlendi, System.String[]

Çiğli Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı.

Çiğli Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı.

18-19 Şubat tarihlerinde Bağımlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM), Yaşar Üniversitesi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Tedavi Merkezi, İzmir Barosu, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bir Hayata Dokun Derneği'nin katkılarıyla zoom üzerinden gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nın raporu Çiğli Belediyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin web sitelerinden paylaşıldı. Bağımlılıkla mücadelede Çiğli yerelinde bir eylem planı hazırlamak amacıyla düzenlenen çalıştay sonuç raporu doğrultusunda bölgede çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

Atölye çalışmaları yapıldı

Davranış-teknoloji bağımlılığı ve madde bağımlılığı konularının ele alındığı çalıştay kapsamında; bağımlılığın tanımı, tipleri, bağımlıların özellikleri, bağımlılığın neden ve sonuçları, bağımlılığın önlenmesi ve farkındalık oluşturma, bağımlılığın önlenmesinde kurumların rolü üzerine yönelik olarak atölye çalışmaları yapıldı.

İş birliği vurgusu

Bağımlılığı önleme, tedavi ve rehabilitasyon konularında çaba gösteren tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları arasında sağlanacak koordinasyon ve iş birliğinin önemli olduğunun vurgulandığı raporda; riskli bölgelerde yaşayan çocukların sosyal becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılması, davranış-teknoloji bağımlılığı konusunda riskli grup olan çocuk-ergenlere yönelik teknolojik alet kullanımında süre kısıtlaması ve güvenlik kilidi uygulamasının geliştirilmesi, siber suçlarla mücadelenin etkin yapılması, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) birimlerinin çalışmalarından toplumun haberdar edilmesi ve bağımlı bireylere yönelik önyargı, algı ve tutumu değiştirmeye, damgalamayı azaltmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi raporun öne çıkan konu başlıkları oldu.

Başkan Gümrükçü: "Topyekün mücadele edeceğiz"

Bağımlılıkla topyekün mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırmalar madde kullanma yaşının çok aşağılara düştüğünü gösteriyor. Özellikle çocuk ve gençlerimizi tehdit eden bağımlılıkla mücadele konusunda yerel anlamda hayata geçireceğimiz çalışmaların yol haritasını belirlemek amacıyla üniversite, emniyet birimleri, baro ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenledik. Konunun tüm paydaşları fikirlerini ve önerilerini ortaya koydu. Bilimsel incelemeler ve araştırmalar neticesinde sonuç raporumuzu yayınladık. Çiğli'mizin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak adına çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlayacağız. Toplumumuz için hayati öneme sahip olan bu çalışmaya destek veren herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Çiğli Belediyesi, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de bağımlılıkla mücadelenin yol haritası belirlendi - Son Dakika


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