Çiğli'de balıkçılığı kalkındırmak amacıyla önemli iş birliği - Son Dakika

Çiğli'de balıkçılığı kalkındırmak amacıyla önemli iş birliği

07.12.2020 15:02
Çiğli'de balıkçılığı kalkındırmak amacıyla önemli iş birliği, System.String[]

Çiğli Belediyesi ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında, Çiğli halkını denizle buluşturmak ve balıkçılığı kalkındırmak amacıyla imzalanacak protokol, aralık ayı meclis toplantısında kabul edildi.

Çiğli Belediyesi ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında, Çiğli halkını denizle buluşturmak ve balıkçılığı kalkındırmak amacıyla imzalanacak protokol, aralık ayı meclis toplantısında kabul edildi.

Homa Dalyanı'nda hayata geçirilecek projeyle, Çiğli ve İzmir'de yaşayan tüm doğaseverlerin denizle ve doğal yaşamla ilişkilerinin güçlendirilmesi, balıkçılık üretiminin desteklenmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor. Projenin yerel bazlı hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanlarda da kentin marka değerine önemli katkı sağlaması planlanıyor.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, projeyle ilgili Çiğli Belediyesi meclis toplantısında gerçekleştirdiği sunumda, "Kuş Cenneti'nin yüzde 40'lık bir alanını kapsayan Homa Dalyanı, İzmir Körfezi'ndeki tek dalyan. Homa Dalyanı, şehir merkezine yakınlığı itibarıyla dünyada eşi benzeri olmayan önemli bir biyolojik rezerv alanı. Bu özelliğinin yanı sıra balıkların üremesi anlamında da oldukça verimli bir bölge. Balıkların bu bölgede üremesi demek Kuş Cenneti'nde yaşayan ve balık yiyerek beslenen kuşların da neslini devam ettirmesi anlamına geliyor. 1986 yılında üniversiteye tahsis edilen ve günümüzde 1. Derece Sit Alanı konumunda bulunan bu alanın doğru değerlendirilmesi durumunda doğal dengenin korunması, balıkçılığın geliştirilmesi ve vatandaşların denizle buluşması anlamında önemli getirileri olacaktır" dedi.

Başkan Gümrükçü: "Çiğlili artık kendi sahiline gidecek"

Projenin Çiğli'ye çok önemli getirileri olacağını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Uzun deniz şeridine, verimli delta ve dalyanlara sahip olmamıza rağmen yıllardır denizden ve bu alanların verimliliğinden mahrum kaldık. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte hayata geçireceğimiz bu projeyle, İzmir'in balık ihtiyacının çok önemli bir bölümünü karşılayacağız. Midye ve diğer deniz mahsulü üretimine büyük destek vereceğiz. Böylece balıkçılık yaparak geçimi sağlayan vatandaşlarımızın ekonomisine de önemli katkı sağlayacağız. Projemizin bir başka kazanımı da yıllardır hasret kaldığımız deniz şeride kavuşmamız olacak. Vatandaşlarımız deniz kenarında vakit geçirmek için artık başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak; ayrıca dez avantajlı grupları denizle buluşturacağız. Çiğlimizin kendi sahiline gelecekler. Projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için gerekli tüm girişimleri ve görüşmeleri çekinmeden yapacağız. Her şey yaşanabilir bir Çiğli için" dedi.

Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Homa Dalyanı elimizdeki son dalyan ve dünyada şehrin göbeğinde olan başka rezerv alan yok. Kuşlar dalyandaki balıklarla besleniyor. Dolayısıyla balık giderse kuşlar da gider. Bu da dalyan yoksa Kuş Cenneti de olmaz anlamına gelir. Burayı kaybetmemek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. 1970'li yıllarda 270 ton balık çıkıyorken, bugün bu oran 5 tona düştü. Üniversitemizle birlikte balıkların yeniden çok sayıda üremesine destek olacağız." - İZMİR

Çiğli'de balıkçılığı kalkındırmak amacıyla önemli iş birliği
Çiğli'de balıkçılığı kalkındırmak amacıyla önemli iş birliği
Çiğli'de balıkçılığı kalkındırmak amacıyla önemli iş birliği

Çiğli Belediyesi, Ege Üniversitesi, Aliağa, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de balıkçılığı kalkındırmak amacıyla önemli iş birliği - Son Dakika


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