Çiğli'de Balkan rüzgarı - Son Dakika

14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Çiğli- Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'ndeki coşku, müzik ve halk oyunları gösterisiyle son gününde de devam etti. Festivalde konuşan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ise ülkesi ve Türkiye'nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Çiğli Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'nde coşku son günde devam etti. Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'ne katılmak için kente gelen Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski ve Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ile Kuzey Makedonyalı devlet yetkilileri, iş insanları festival boyunca kentte dolu dolu 2 gün geçirdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Kuzey Makedonya heyeti, daha sonra da Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile beraber İzmir'de faaliyet gösteren Makedonya Dernek Başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı bir programda Kuzey Makedonya'da değişen vatandaşlık hakları hakkındaki bilgilendirme toplantısında buluştu. Kuzey Makedon sanatçılardan ve Halk Oyunları Ekibi'nden önce Engelliler Haftası nedeniyle Çiğli Kent Konseyi Engelli Meclisi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Ardından Kuzey Makedon Köprülü Şarkı Ekibi alanı dolduran yüzlerce Çiğliliyi coştururken, Halk Oyunları ekiplerinin sahne almasıyla beraber coşku daha da arttı.

'YAŞASIN MAKEDONYA YAŞASIN TÜRKİYE'Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski yaptığı konuşmasında ülkesi ve Türkiye'nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Spasovski, "Çiğlili vatandaşlara bu gece burada bulundukları için çok teşekkür ederim. Bizim belediye başkanlarımız ve Milletvekillerim de burada, büyük bir heyet olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere Kuzey Makedonya'dan çok sıcak selamlar iletiyorum. Öte yandan bu festivalin düzenlenmesi için büyük bir çaba harcayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye ve Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski'ye çok teşekkür ederim. Özel bir teşekkürüm de de burada bulunan Kuzey Makedon Göçmeni kardeşlerimize olacak çünkü sizler Makedon geleneğini buraya kadar getirdiniz ve burada yaşatmaya devam ediyorsunuz. Bizim burada her iki ülkede yaşayan vatandaşlarımıza hem Makedon hem de Türk kültürünün geliştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Yaşasın Makedonya Cumhuriyeti, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti " ifadelerini kullandı. 'MUTLULUK DUYUYORUZ'Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi burada ağırlamak bizim için çok önemli. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 31 yıl önce kuruldu ve ilk tanıyan devletlerden bir tanesi de Türkiye oldu. Makedonya ve Türkiye arasındaki kardeşlikten dolayı mutluluk duyuyoruz. Çiğli Belediyesi 12 Eylül 'de kapatıldı ve 30 yıl önce tekrar açıldı. Bu 30. Yıl anısına Nedim Atila'ya rica ettik ve o da Çiğli'nin kitabını yazdı. Bu kitabın ilk baskısı ve tek örneğini Sayın İçişleri Bakanımıza hediye etmek istiyoruz" dedi. BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ'DEN ANLAMLI HEDİYEÇiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'ye Nedim Atila tarafından yazılan ve Çiğli'nin tarihini anlatan 'Tarihten Günümüze Çiğli' kitabının ilk baskısını hediye etti.

Konuşmaların ardından festival kaldığı yerden devam etti. Kuzey Makedon sanatçılar teker teker sahne alarak, Çiğlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında Başkan Utku Gümrükçü, Kuzey Makedonya heyeti ve siyasi parti temsilcileri festivali gala yemeği ile bitirdi.