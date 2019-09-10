Son Dakika Haberleri: Çiğli'de barış türküleri söylendi
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Çiğli'de barış türküleri söylendi

1 saat önce

Çiğli Belediyesi, "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser ve Yunan-Ege dans gösterileriyle ilçede barış rüzgarları estirdi.

Çiğli'de barış türküleri söylendi, System.String[]

Çiğli Belediyesi, "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser ve Yunan- Ege dans gösterileriyle ilçede barış rüzgarları estirdi.


"Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen konsere Çiğlili vatandaşlar büyük katılım gösterdi. İlk olarak Serap Yağız'ın sahne aldığı etkinlikte hep birlikte barış türküleri söylendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Kakapedia Yunan ve Ege Dans Grubu'nun gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.


Düzenledikleri kültürel etkinliklerle Çiğli'yi sanat ile anılan bir kent yapmak istediklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz süreç içerisinde kültürel etkinliklere daima öncelik verdik. Bu bağlamda farklı içeriklerde birçok kültür ve sanat etkinliğini Çiğlililer ile buluşturduk. İzmir'de sanat denince söz sahibi olacağımız bir kent oluşturmak için aynı istek ve arzuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Zafer Barış, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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