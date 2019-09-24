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Çiğli'de betonda geri dönüşüm dönemi

1 saat önce

Çiğli'de hizmet üretirken tasarruf ve geri dönüşüm gibi unsurlara özel önem veren Çiğli Belediyesi, bu kez geri dönüşümü beton ve asfaltta başlattı.

Çiğli'de betonda geri dönüşüm dönemi, System.String[]

Çiğli'de hizmet üretirken tasarruf ve geri dönüşüm gibi unsurlara özel önem veren Çiğli Belediyesi, bu kez geri dönüşümü beton ve asfaltta başlattı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hizmet üretmek kadar belediye bütçesini idareli kullanmanın önemini vurgulayarak, atıl durumda olan asfalt ve beton parçalarından yol dolgu malzemesi ürettiklerini söyledi.


Çiğli Belediyesi, beton kırma makinesi kullanarak ilçede ömrünü doldurmuş beton ve asfalt yolların kırılmasıyla elde edilen ve moloz duruma geçecek beton parçalarını geri dönüşümden geçiriyor. Beton ve asfalt parçaları, kırma makinesinde yol dolgu malzemesine dönüşerek yeniden kullanıma hazır duruma getiriliyor. Sıkışabilen ve sert zemin haline gelen yeni malzeme, yeni yolların tabanında kullanılmaya başlandı. Bu sayede hem ilçede yaşayan vatandaşların düzgün yolları kullanması hem de dolgu malzemesi için ayrılan bütçeden tasarruf edilmesi sağlanıyor.


"Tasarruf hizmet kadar önemli"


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hizmet üretmek kadar belediye bütçesini idareli kullanmanın önemini vurgulayarak, "Halkımızın modern ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her alanda mevcut bütçemiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve belediyemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde tutarak, üreteceğimiz yeni hizmet ve projeler için gerekli olan bütçeyi kendi öz kaynaklarımızdan yaratamaya çalışıyoruz. Başlattığımız betonda geri dönüşüm hareketiyle bu anlamda önemli bir ilki gerçekleştirdik. Beton ve asfalt parçaları kırılarak yol dolgu malzemesi haline getiriliyor. Toprak zemine göre çok daha sağlam ve sert bir zemin elde ediliyor. Yeni asfalt yollarımızı ve parkelerimizi bu malzemenin üstüne yapıyoruz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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