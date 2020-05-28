Çiğli'de camiler ibadete hazır - Son Dakika

Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinin normalleşme aşamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında yarın ibadete açılacak ilçe genelindeki camilerde detaylı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Halkımızın sosyal mesafe kurallarına uyarak gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapmalarını diliyoruz" dedi.



Korona virüs salgınına karşı sürecin başından itibaren gerekli her türlü tedbirin alındığı Çiğli'de, normalleşme sürecine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü genelge kapsamında toplu olarak ibadete açılacak olan Çiğli'deki 20 camide dip bucak temizlik çalışması devam ediyor. Camilerin içinde ve çevresinde detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren ekipler, düzenli periyotlarla dezenfeksiyona devam edecek.



"Tedbirler elden bırakılmıyor"



Salgına karşı mücadeleyi normalleşme sürecinde de devam ettireceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Covid-19 salgınıyla mücadelemizi sürecin başından itibaren her mecrada sürdürüyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, normalleşme sürecine yönelik alınan kararlar doğrultusunda da halkımızın sağlığını korumak adına yeni önlemler alıyoruz. Bu kapsamda, 29 Mayıs'ta ibadete açılacak ilçemizdeki camilerde detaylı dezenfekte çalışmalarında bulunduk. Pandemi öncesi tüm cami ve cemevlerimizde düzenli temizlik çalışması yapıyorduk. Bundan sonraki süreçte de hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek. Bizler çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürürken vatandaşlarımız da günlük yaşantılarına tedbirleri elden bırakmadan devam etmeye özen göstersinler" diye konuştu. - İZMİR