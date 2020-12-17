Çiğli'de çevre dostu dev atık ihalesi - Son Dakika

Çiğli'de çevre dostu dev atık ihalesi

17.12.2020 14:54
Çiğli'de çevre dostu dev atık ihalesi, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisindeki geri dönüştürülebilir atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla İzmir'in getirisi en büyük Ambalaj Atığı ihalesi gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisindeki geri dönüştürülebilir atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla İzmir'in getirisi en büyük Ambalaj Atığı ihalesi gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilen Ambalaj Atığı ihalesi 2 milyon 50 bin TL artı KDV gibi rekor bir rakamla tamamlandı. İhale kapsamında ilçe sınırları içerisindeki kağıt, karton, tekstil, plastik ve metal gibi atıklar üç yıl boyunca geri dönüşüm firması tarafından toplanarak atıkların doğayı ve çevreyi kirletmeden geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak.

Hedef temiz Çiğli

Daha temiz bir Çiğli ve atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre kirliliğiyle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti. Başkan Gümrükçü, "Geleceğe yönelik çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras, temiz bir çevre ve yaşanabilir bir doğadır. Çiğli Belediyesi olarak, bu anlayışla kentimizin doğa güzelliklerini ve çevre temizliğini korumak adına farklı projeler geliştiriyoruz. Geri dönüşümün önemini vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Son olarak, ilçemizde Ambalaj Atıkların toplanmasına yönelik açık teklif usulü bir ihale gerçekleştirdik. Bu ihaleyle tüm mahallelerimizdeki atıklar, 3 yıl boyunca özel bir firma tarafından titizlikle toplanacak. Ayrıca önümüzdeki süreçte evlerden de atık toplama çalışmamız başlayacak. Halk kartımız uygulamaya geçti. Evlerden atık toplamaya başladığımızda da isteyen vatandaşın halk kartına toplanan gramaja göre para yüklemesi yapılacak. Böylece, hem kentimiz temiz kalacak hem de vatandaşlarımız sağlıklı bir yaşam sürecek. " dedi. - İZMİR

Çiğli'de çevre dostu dev atık ihalesi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de çevre dostu dev atık ihalesi - Son Dakika


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