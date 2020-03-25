Çiğli'de çocuk parkları geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
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Çiğli'de çocuk parkları geçici olarak kapatıldı

6 saat önce

Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelindeki çocuk parkları geçici süreliğine kapatılırken, belediye binası ve şantiye tesislerinin girişlerine yaya dezenfekte cihazı yerleştirildi.

Çiğli'de çocuk parkları geçici olarak kapatıldı, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelindeki çocuk parkları geçici süreliğine kapatılırken, belediye binası ve şantiye tesislerinin girişlerine yaya dezenfekte cihazı yerleştirildi.


Korona virüs salgınına karşı çok yönlü çalışmalar yürütülen Çiğli'de, son olarak çocuk ve ebeveynlerin sağlığının korunması adına çocuk oyun parkları kapatıldı. Daha önce temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlükleri ekipleri tarafından detaylı olarak dezenfekte edilen oyun parkları, eğitime verilen ara sonrası yoğunluk oluşmaması ve hastalığın bulaşma riski nedeniyle geçici olarak kapatıldı.


Halk sağlığını korumaya yönelik alınan bu tedbirlerin yanı sıra görev başındaki belediye personelleri için de önemli bir uygulama hayata geçirildi. İdari bina ve şantiye tesisinin girişlerine "Yaya dezenfekte cihazı" yerleştirildi. Bu uygulama ile personeller işe giriş ve çıkışlarda günlük olarak dezenfenktan ile temizlenecek.


Korona virüs salgınına karşı gerekli belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Okullarda eğitime ara verilmesi ve havaların ısınmasıyla parklarda oluşacak olası yığılmaları engellemek amacıyla bu yönde bir karar aldık. Hastalık ortak kullanım alanlarında hızla yayılıyor. Ebeveynlerimiz, aldığımız bu karara uymalı ve çocuklarımızı bu süreçte olabildiğince evde tutmalı. Aldığımız bu tedbirlerin yanında personellerimizin sağlığını da ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda idari bina ve şantiye tesisimizin girişine yaya dezenfekte cihazları yerleştirdik" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:05 Kaynak: İHA

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