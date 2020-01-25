Çiğli'de çocuk tiyatrosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiğli'de çocuk tiyatrosu - Son Dakika

Çiğli'de çocuk tiyatrosu

6 saat önce

Eğitim öğretimin yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler, Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro ve eğlencelerle ara tatilin keyfini doyasıya yaşamaya başladı.

Çiğli'de çocuk tiyatrosu, System.String[]

Eğitim öğretimin yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler, Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro ve eğlencelerle ara tatilin keyfini doyasıya yaşamaya başladı.


Etkinlikler kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda çocuklarla buluşacak olan uluslararası ödüllü Pınar Çocuk Tiyatrosu, "Oyun Makinesi" adlı interaktif oyunu ile çocukları tiyatro dünyasına davet ediyor. Güzel bir maceranın yaşandığı oyun, iki kardeş olan Ege ve Ece'nin yaz tatilini geçirmek üzere ailece babaannelerinden kalan çiftlik evine gitmesiyle başlayan heyecanlı bir serüveni anlatıyor. Çiftlikte teknolojiden uzak kaldıkları anda buldukları eski ama eğlenceli Oyun Makinesi ile seksek, ip atlama, körebe, köşe kapmaca gibi unutulan eski oyunları tekrar hatırlayarak yaşadıkları eğlenceli deneyimi anlatan interaktif oyun izleyicilerin de oyuna dahil olmasını sağlıyor.


Çiğli Belediyesi ara tatil tiyatro ve eğlence programları çerçevesinde çocukların hem eğlenip hem öğreneceklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatro ekibimiz çocuklarla buluşmaya başladıkları günden bu yana on binlerce çocuğa ulaşıldı. Tiyatronun öğretici yanını herkes çok iyi bilir. Sağlıklı yaşamdan, sevimli hayvan dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya kadar birçok konu hakkında öğretiler çocuklarımızla sahnede buluştu" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:20:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiğli'de çocuk tiyatrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]