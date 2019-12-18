Çiğli'de çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, sokaklardaki eski, delinmiş ve koku yapan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirmeye başladı.



Çiğli Belediyesi tarafından bir kısmı satın alınan, bir kısmı da İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlanan çöp konteynerlerinin mahallelerde dağıtımına başlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temizlik işleri ekipleriyle dağıtım öncesi konteynerleri inceleyerek, dağıtım planlamasını yaptı. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, paslanmaz, su ve koku geçirmez galvaniz yeni konteynerlerin mahallelere dağıtımına başladığını duyurdu. Yeni konteynerler, daha sonrada Çiğli'nin 26 mahallesinde bulunan eskimiş ve delinmiş olanlarla değiştirildi.



Çiğli halkına temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak amacıyla çalışmalara yön verdiklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak tüm mahallelerimizin temizliğine ve hijyenine önem veriyoruz. Tüm mahallelerimizde eskimiş, delinmiş ve koku yapan konteynerleri değiştirmeye başladık. Özellikle yaz aylarında daha çok hissedilen koku ve sızıntının olmaması için bu yenilemeyi önemsiyoruz. Ekiplerimiz yeni konteynerleri mahallelerimize dağıtmaya başladı. Gelecek nesillere temiz bir Çiğli bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR