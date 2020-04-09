Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı - Son Dakika

Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı

6 saat önce

Çiğli Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor.

Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı, System.String[]

Çiğli Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, dijital hizmet uygulamasında bir yeniliğe daha imza atarak e-imar sistemini vatandaşların hizmetine sundu.


Korona virüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasına dair çalışmalarını başarıyla yürüten Çiğli Belediyesi, vatandaşların imar işlemlerini belediyeye gelmeden halledebilecekleri elektronik sistemi hayata geçirdi. Vatandaşların belediyeyle ilgili iş ve işlemlerini hızlı ve daha kolay gerçekleştirmesini hedefleyen Çiğli Belediyesi, Çiğli'de bir ilke daha imza attı. www.cigli.bel.tr adresine giren Çiğliler, adres veya parsel bilgilerini girerek parsele ait imar durumunu görüntüleyebilme ve ilgili plan notlarına kolaylıkla erişebilme imkanına kavuştu.


Çiğli Belediyesi e-devlette


Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunan e-devlet uygulaması kapsamında Çiğli Belediyesi ile ilgili hizmetlere artık e-devlet üzerinden de ulaşılabilecek. Çiğli Belediyesi imzaladığı protokol kapsamında tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-devlet uygulamasında yerini aldı. Uygulama ile vatandaşlar belediye işlemlerini "turkiye.gov.tr/cigli-belediyesi" adresi üzerinden sıra beklemeden, kolayca yapabilecek. Çiğli Belediyesi, hakkında bilgilere ulaşıp arsa rayiç değeri, beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulama gibi elektronik hizmetlerden faydalanabilecek. Bu sistem sayesinde e-devlet üzerinden sunulmaya başlanan uygulamalara sürekli olarak yeni verilerin eklenmesi sağlanacak.


Gümrükçü: "Çiğli'de dijital devrim yapacağız"


Yeni nesil belediyecilik hizmetlerinin yerinde hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için bir bir yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediyeye geldiğimizde Bilgi İşlem Müdürlüğü yoktu. Belediyeyi oradan alıp dijital dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biz Çiğli'de belediye uygulamaları anlamında dijital devrim yapacağız. Bu uygulamalarımızdan biri e-imar uygulamasıdır. Bugün itibariyle faaliyete geçen uygulama ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planlarına ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecek" dedi.


Vatandaş imar işlemleri için belediyeye gelmeyecek


Hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam edeceklerini belirten Utku Gümrükçü, "Mevcut tüm imar planlarını sayısallaştırılarak sisteme yükledik. Uygulamaya adres veya ada bilgilerini girerek kendi parsellerini hem plan üzerinden hem de uydu görüntüsü üzerinden rahatlıkla görebilecekler. Numarataj verileri, sokak bilgileri güncel haliyle yüklendiği için en güncel uygulama da diyebiliriz. Kent bilgi sisteminin alt yapısı olan bu uygulama ile belediyemize ait hisseli ya da hissesiz tüm taşınmazlarımızın bilgilerini de görüyoruz. Ayrıca vatandaşlar uygulamada plan notu ile mevcut parseli ile alakalı plan notlarını görebilecek" diye konuştu.


Çiğlililerin artık e-devlet üzerinden de hizmet alacaklarını ifade eden Gümrükçü, "E-imar ile birlikte Çiğli Belediyesini e-devlet uygulamasında hizmet sunmasını sağladık. Biz dijital anlamda hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:06 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 19:23:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]