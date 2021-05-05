Çiğli'de eczacılık eğitimini tamamlayan 75 kursiyer sertifikasını aldı - Son Dakika

Çiğli'de eczacılık eğitimini tamamlayan 75 kursiyer sertifikasını aldı

05.05.2021 13:26
Çiğli'de eczacılık eğitimini tamamlayan 75 kursiyer sertifikasını aldı, System.String[]

Çiğli Belediyesi ile İzmir Eczacı Odası iş birliğinde, pandemi döneminde iş yükü artan eczanelere nitelikli personel desteği sağlamak amacıyla başlatılan Eczane Destek Personel Yetiştirme Kursunu başarıyla tamamlayan 75 kursiyer sertifikasını aldı.

Çiğli Belediyesi ile İzmir Eczacı Odası iş birliğinde, pandemi döneminde iş yükü artan eczanelere nitelikli personel desteği sağlamak amacıyla başlatılan Eczane Destek Personel Yetiştirme Kursunu başarıyla tamamlayan 75 kursiyer sertifikasını aldı.

Çiğli Belediyesi, pandemiyle artan iş yükü dolayısıyla nitelikli personel eksikliği yaşayan eczanelere yönelik önemli bir uygulamaya imza attı. İzmir Eczacı Odası ile imzalanan protokol doğrultusunda, online olarak verilen temel eczacılık eğitiminin ilk etabı tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 75 kursiyer sertifikalarını alırken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve İzmir Eczacı Odası Çiğli Bölge Sorumlusu Pakize Akgün, pandemi nedeniyle sadece yüksek puan alan ilk on kişiye sertifikalarını verdi. Başkan Utku Gümrükçü, eğitimlerin ikincisinin İzmir Eczacı Odası iş birliğinde mayıs sonunda başlatılmasını planladıklarını ifade etti.

Başkan Gümrükçü: "Eğitimlerimiz sürecek"

İstihdama katkı sağlamak amacıyla başlattıkları eğitimleri çeşitlendirerek devam ettireceklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra istihdama katkı sağlamak adına da çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak, İzmir Eczacı Odası ile yaptığımız istişareler sonucunda pandemi döneminde nitelikli personel sıkıntısı yaşayan eczanelere destek olmak için eğitim düzenledik. Eğitimlerimizin ilkini başarıyla tamamlayan 75 vatandaşımıza sertifikalarını verdik. Bu uygulama ile hem iş arayan vatandaşlarımızı istihdama dahil edecek hem de pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan eczanelerin iş yükünü hafifleteceğiz. Sağladıkları iş birliğinden dolayı İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ve yönetim kurulu üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli'de eczacılık eğitimini tamamlayan 75 kursiyer sertifikasını aldı

Çiğli Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de eczacılık eğitimini tamamlayan 75 kursiyer sertifikasını aldı - Son Dakika


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