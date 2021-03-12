Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı - Son Dakika

Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı

12.03.2021 15:33
Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından, 2021 yılında kullanılacak elektrik enerjisinin karşılanması adına yapılan Elektrik Enerjisi Alım ihalesi ile bir önceki yıla nazaran yüzde 12 tasarruf edilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından, 2021 yılında kullanılacak elektrik enerjisinin karşılanması adına yapılan Elektrik Enerjisi Alım ihalesi ile bir önceki yıla nazaran yüzde 12 tasarruf edilecek.

Çiğli Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 19. maddesine göre elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen Elektrik Enerjisi Alım İhalesinde en iyi teklifi veren Bornova Elektrik Enerjisi Tedarik firması ile sözleşme imzalandı. 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak sözleşme kapsamında elektrik birim fiyatına 0.7310 kuruş ödenecek. 2020 yılında birim fiyatı 0.7572 kuruş üzerinden imzalanan sözleşme kapsamında ödenen 2 milyon 160 bin TL elektrik faturası tutarının, yüzde 12 tasarruf ile imzalanan yeni sözleşme sonrası 2021 yılında 2 milyon 10 bin TL'ye düşürülmesi öngörülüyor. 2021 yılında, yeni alım ihalesi yapılmayıp eski satın alma yöntemiyle devam edilseydi ödenecek toplam elektrik faturası 2 milyon 255 bin TL olacaktı. Çiğli Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda yapılan Ambalaj Atığı ihalesinin ardından Elektrik Enerjisi Alım ihalesiyle de önemli bir tasarruf adımı atılmış oldu.

Başkan Gümrükçü: "Yatırımlarımız sürecek"

Belediye bütçesini tasarruflu kullanmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, "Kentimize kazandırmak istediğimiz yeni projelerin finansmanı konusunda giderlerimizle ilgili tasarruf çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımızı şeffaflıkla sürdürdüğümüz ihalelerle de destekliyoruz. Daha önce Ambalaj Atığı ihalesi ile bütçemize önemli katkı sağlamıştık. Son olarak da, Elektrik Enerjisi Alım İhalesi yaptık. En iyi teklifi veren özel bir firmayla sözleşme imzaladık. Yalnızca bu sözleşme özelinde, bir önceki yıla nazaran Belediyemizin kasasından %12 oranında daha az giderimiz olacak. Bu sayede kentimizin geleceğini şekillendirecek yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı

Çiğli Belediyesi, Türk Lirası, Çiğli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı - Son Dakika


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