Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı - Son Dakika

Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı

23.03.2021 12:37
Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı, System.String[]

Çiğli Belediyesi ile İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İZDESK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İZDESK'e ait olan asansörlü engelli aracı Çiğli Belediyesi'ne tahsis edildi.

Çiğli Belediyesi ile İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İZDESK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İZDESK'e ait olan asansörlü engelli aracı Çiğli Belediyesi'ne tahsis edildi.

Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde engelli vatandaşların sosyal, kültürel, sportif ve istihdam alanlarında yer alması adına birçok önemli hizmet ve projenin hayata geçirildiği Çiğli'de, engelli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonuna katkı sağlayacak iş birliği protokolüne imza atıldı. İZDESK Başkanı Funda Doğan Kapukıran ve İZDESK Başkan Yardımcısı Nuray Savaşan'ın katılımıyla imzalanan protokol doğrultusunda, derneğe ait olan asansörlü engelli aracı engelli hizmetlerinde kullanılması için Çiğli Belediyesi'ne tahsis edildi. Refakatçiler ile aynı anda 4 farklı tekerlekli sandalyeli engelliyi taşıma kapasitesine sahip olan araç, bundan sonraki süreçte Çiğli sınırları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşların hizmetinde kullanılacak.

Başkan Gümrükçü: "Hizmetlerimiz artarak devam edecek"

Engelsiz bir Çiğli oluşturmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "İZDESK ile çok önemli bir protokol imzaladık. Protokol doğrultusunda Belediyemize engelli aracı tahsisinde bulundular. Bu araç sayesinde engelli hizmetlerine yönelik çalışma kapasitemizi iki katına çıkararak, çok daha fazla sayıda engelli vatandaşımıza etkin hizmet götürebileceğiz. Sivil Toplum ve kamu arasında bu tür işbirliklerinin artması bizi çok sevindiriyor. Uzun yıllardır takip ettiğim İZDESK Ailesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak bizi ayrıca mutlu etti. İZDESK ailesine, destekleri ve hassasiyetleri için şahsım ve ilçemizde ikamet eden engelli hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bu alandaki işbirliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Funda Doğan Kapukıran: "Çalışmalarını takdir ediyoruz"

Protokol töreninde konuşan İZDESK Başkanı Funda Doğan Kapukıran, "Uzun yıllardır İzmir'de engelli vatandaşlarımızın toplum hayatında daha aktif olmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Engellilerin sporda ve sanatta daha etkin olmaları için mücadele ediyoruz. Engelsiz bir dünya oluşturulması için mücadele veriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'yü uzun yıllardır tanıyoruz. Başkanlığı öncesinde de kendisi sivil toplumda engelli çalışmalarına destek veren bir dostumuzdu. Belediye Başkanlığı ile birlikte engelli çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu çalışmaları gönülden yürüttüğünün farkındayız. Kendisini ve ekibini gerçekten kutluyorum. İZDESK olarak biz Başkanımızın bu güzel çalışmalarına destek vermek için derneğimize ait olan engelli aracının Çiğli Belediyesi tarafından daha aktif kullanılarak daha fazla engelliye ulaşılabileceğini düşündük. Karşılıklı imzalarla bu tahsisi gerçekleştirdik. Engelli bireylerimiz adına çok mutluyuz. Bu alandaki her türlü çalışmasında Çiğli Belediyesi'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı
Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı

Çiğli Belediyesi, İstihdam, Engelli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor         
13:16
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu         
12:17
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti         
11:29
Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı         
11:13
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 13:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei