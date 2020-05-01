Çiğli'de fırça saplı sosyal mesafeli halay - Son Dakika

ÇİĞLİ Belediyesi çalışanları, fırça saplarını kullanarak oluşturdukları sosyal mesafe ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla halay çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Çiğli Belediyesi çalışanları, fırça saplarıyla kurduğu sosyal mesafeyle halay çekti. Eldiven ve maskelerini takan işçiler, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla yerlere yapıştırılan noktalarda halayı takip etti. Çalışanların fırça sapıyla çektikleri halay görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.