Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü - Son Dakika

Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü

11.03.2021 10:16
Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DİSK Genel-İş 8 No'lu Şube temsilcileriyle bir araya gelerek yıllardır taşeron firma bünyesinde düşük ücrete çalıştırılan ve toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) dolayısıyla dahil edilemeyen 69 güvenlik...

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DİSK Genel-İş 8 No'lu Şube temsilcileriyle bir araya gelerek yıllardır taşeron firma bünyesinde düşük ücrete çalıştırılan ve toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) dolayısıyla dahil edilemeyen 69 güvenlik görevlisi personelinin mağduriyetini giderdi.

Görüşmeye Başkan Utku Gümrükçü, DİSK Genel-İş 8 No'lu Şube temsilcileri ve güvenlik görevlisi personelleri katılım gösterdi. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde imzalanan sözleşmeyle yıllardır taşeron firma bünyesinde çalıştırılan güvenlik görevlilerinin maaşlarında önemli iyileştirme gerçekleştirildi. İmzalanan sözleşme sonrası büyük mutluluk yaşayan KHK mağduru güvenlik görevlileri yıllardır kronikleşen sorunlarını çözdüğü için Başkan Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti. Görüşme sonrası Başkan Gümrükçü ve işçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Emekçilerimizin mutluluğu önceliğimiz"

Toplu iş sözleşmelerinin emekçiler için bir güvence olduğunun altını çizen Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken birlikte yol yürüyeceğimiz belediye emekçilerimizi, yüksek enflasyona ezdirmeyeceğimizin sözünü vermiştik. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizi de bu doğrultuda sürdürerek ülkemizin mevcut ekonomik şartlarında çok önemli sözleşmelere imza attık. Son olarak, belediyemiz bünyesinde taşeron firma altında çalışan güvenlik görevlisi personellerimizin yıllardır kronikleşmiş sorununu da ele alarak beklentileri doğrultusunda sonuca kavuşturduk. İş arkadaşlarımızın insanca ve hakça yaşam koşullarına sahip olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hep birlikte kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hayırlı olsun"

Gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Genel-İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "Kanun hükmünde kararnameler ile yapılan geçişlerde güvenlik görevlisi arkadaşlarımız toplu iş sözleşmesine dahil olamamıştı. 6 aylık bir süreç sonucunda Başkan Utku Gümrükçü'nün de çabaları neticesinde güvenlik görevlilerimizin bu sorunu çözülmüş oldu. Bu süreçteki katkılarından dolayı Utku Başkanımıza ve sendika temsilcilerimize teşekkür ediyor, güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü
Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü
Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kanun Hükmünde Kararname, Taşeron, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü - Son Dakika


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