Çiğli'de Hasan Ali Yücel Parkı törenle açıldı - Son Dakika

Çiğli'ye "Her Ay Bir Park" kazandırma sözünü yerine getiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Esentepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Hasan Ali Yücel Parkı'nın açılışında "Aydınlanma dönemi mirasının sanatçı ve eğitimcilerinin isimlerini parklarımızda yaşatmak istiyoruz" dedi.

Esentepe Mahallesi 8809/39 sokakta yapımı tamamlanan Hasan Ali Yücel Parkı'nın açılış törenine CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocabaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları, Disk Genel-İş 8 No'lu Şube Yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümrükçü: "Atatürk sevdalısı bir ilçeyiz"

Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Bugün Çiğlililer ve İzmirliler tarafından değeri anlaşılacak, yeni yapılaşan, gelişime açık, manzarası ile İzmir'e hakim Esentepe Mahallesindeyiz. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük aydınlardan biri olan ve geliştirdiği eğitim devrimi ile dünyada iz bırakan Hasan Ali Yücel'in adını burada yeni yaptığımız parka verdik ve bu parkı açmaktan onur duyuyoruz. Çiğli Belediyesi olarak toplumda yaygınlaşmasını istediğimiz unsurlarımız var. Biz Atatürk sevdalısı bir ilçeyiz ve bu yoldan gitmek istiyoruz. Aydınlanma döneminin mirasını, sanatçılarımızın ve eğitimcilerimizin isimlerini yaşatmak istiyoruz. Köy Enstitülerini örnek alarak, eğitim anlamında meslek edindirme ve iş sahibi olma gibi konularda Çiğli Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayaklarının üstünde duran bir nesli kucaklayacağız. Bu kent önemli değerleri içinde barındırıyor. Biz bu kentin taşıdığı değerleri gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu ilçede insanlara kadınlara, gençlere hak ettiği değeri veren çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. 'Her ay bir park yapacağız' dedik ve sözümüzü yerine getirme çabasındayız. Türkiye'nin ve Çiğli'nin değerlerini de bu parklarda yaşatmaya devam edeceğiz. Bu parklar kadınların, gençlerin ve yaşlıların hayatına dokunacak. Bizim bu yıl 12 park açma hedefimiz vardı. Yılbaşına kadar 10 parkımızı açmış olacağız. Öte yandan halkımıza yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Yurttaşlarımız burada aileleri ile iyi vakit geçirsinler istiyoruz. Sivil toplum örgütleri de Kent Konseyinin kurulmasını talep ediyordu. Biz de oy birliği ile Kent Konseyimizi kurduk. Artık yurttaşlarımız Kent Konseyi çatısı altında hizmet ederlerse onur duyarız. Pandemiden dolayı biraz yavaşladık ama şartlar değiştiğinde daha büyük bir yatırım hızı ile Çiğli'yi ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Güzel Yücel: "Onur ve gurur duydum"

Törene katılamayan Hasan Ali Yücel'in torunu Güzel Yücel ise gönderdiği telgrafta, "Cumhuriyet Eğitim Devrimi, Köy Enstitüleri ve Halk Evlerinin kurulması ve Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal temelinin atılmasını sağlamıştır. Hasan Ali Yücel geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır ve ancak hala toplumun hafızasında yerini korumaktadır. Bu parkın kente kazandırılması ve dedemin adının parka verilmesinden onur ve gurur duyuyorum. Başta Çiğli Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kemal Kocabaş: "Çiğli'de güzel İşler oluyor"

Türkiye Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocabaş ise Hasan Ali Yücel'in eğitim devriminde büyük bir öncü olduğuna vurgu yaparak, "Çiğli'de güzel işler oluyor. Bir akademisyen olarak aydınlanma çağının öncülerinin isimlerinin yaşatılmasını çok önemsiyoruz. Hasan Ali Yücel isminin burada yaşaması bizim için çok önemli. Hasan Ali Yücel, felsefe eğitimi aldıktan sonra İzmir'e öğretmen olarak tayin olmuş ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi'nin koşusunda önemli yer tutmuş bir kişidir. Müdürlükler yaptıktan sonra bakanlık da yapan değerli bir isimdir. Yol arkadaşı İsmail Hakkı Tonguç ile ortak akıl ile yol almışlar ve Köy Enstitülerini ortaya çıkarmışlardır. Hasan Ali Yücel 1940'lı yıllarda Türkiye'de tercüme bürosu açılmasına ve Doğu ve Batı klasikleri tercüme edilmesine, ilk kez opera, konservatuar açılmasına da ön ayak olmuş değerli bir isimdir. Adının da bu parkta yaşatılıyor olması mutluluk vericidir" ifadelerini kullandı.

Esentepe Mahalle Muhtarı Dilo Güneş de parkın mahalleye kazandırılmasında emeği geçen Başkan Gümrükçü ve belediye çalışanlara teşekkür ederek, "Parkımıza Hasan Ali Yücel ismini veren belediye başkanımız ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Eski Milli Eğitim Bakanımız, Köy Enstitülerinin kurucusunun burada isminin yaşaması bizim için çok önemli" diye konuştu. - İZMİR