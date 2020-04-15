Çiğli'de hasta ve yaşlılara medikal yıkama seti - Son Dakika

Çiğli Belediyesinin hasta, yaşlı ve engellilere yönelik hizmet veren kişisel bakım ekibi, korona virüs salgını nedeniyle banyosunu yaptıramadıkları hasta, yaşlı ve engellilere medikal saç ve vücut yıkama malzemeleri dağıttı.



Çiğli Belediyesinin kişisel bakım ekibi, salgın nedeniyle düzenli olarak banyosunu yaptırdıkları hastalara gidemeyince, hastalara medikal banyo seti dağıttı. Elazığ'da deprem bölgesinde yüzlerce kişiye banyo yaptırıp kişisel bakım ihtiyaçlarını gideren kişisel bakım ekibi, Çiğli'de yaşayan 200 kayıtlı hasta, yaşlı ve engelliye belirli periyotlarda banyo hizmeti veriyor. Saç sakal tıraşı, el ayak bakımı, saç kesimi gibi hizmetler de veren ekip, salgın nedeniyle evlere gidemeyince hastanelerde kullanılan medikal banyo setlerini hastalara dağıtmaya başladı.



Medikal banyo setleri evlere teslim ediliyor



Banyo setinin içinde saçların ıslanmadan yıkanmasını sağlayan kuru yıkama bonesi, hastanın vücudunu temizleyen antibakteriyel vücut lifi ile beslenme ve vücut temizleme konularında bilgilendirici broşürler yer alıyor. Ekipler tarafından gittikleri evlerde içeri girmeden hastanın nasıl yıkanması ve beslenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler de hasta yakınlarına iletiliyor.



Başkan Gümrükçü: "İşimiz çözüm üretmek"



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kişisel bakım hizmetleri ekibinin Çiğli'de çok sayıda hasta, yaşlı ve engelliye hizmet verdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Çiğli'mizde yaşayan ancak bazı kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Ancak korona virüs nedeniyle risk grubunda yer alan yaşlılarımızın ve hastalarımızın banyolarını yaptırmaya ara vermiştik. Tabiİ hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmemek için kendilerine kuru saç yıkama boneleri ve antibakteriyel vücut lifi dağıttık. Hem hastalarımız hem de yakınları uygulamadan oldukça memnun kaldı." - İZMİR