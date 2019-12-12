Çiğli'de Hayvan Hakları Meclisi kuruldu - Son Dakika
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Çiğli'de Hayvan Hakları Meclisi kuruldu

6 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediyesi tarafından hayvanseverlerin yönetimde olduğu Çiğli Hayvan Hakları Meclisi kuruldu.

Çiğli'de Hayvan Hakları Meclisi kuruldu, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediyesi tarafından hayvanseverlerin yönetimde olduğu Çiğli Hayvan Hakları Meclisi kuruldu.


Çiğli Belediyesi, pati festivallerinin yanı sıra her ayın ilk cuma günü belediye çalışanlarının evcil hayvanı ile geldiği "patili bir gün" etkinliği yapmıştı. Kanser tedavisi gören barınak köpeği ile imzalanan Çiğli Hayvan Hakları Bildirgesi ve Çiğli'nin her mahallesinde gösterimi yapılan haylaz pati tiyatro gösterisi ile belediye, farkındalık oluşturmuştu. Çiğli Belediyesi bu kez, hayvanlarla ilgili kararların alınacağı ve Çiğli'de yaşayan hayvanseverlerin yönettiği Hayvan Hakları Meclisinin kuruluşunu tamamladı. Hayvan Hakları Meclisinin 9 kişilik yönetiminde Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yanı sıra Çiğli'de yaşayan hayvanseverler yer aldı. İlk oturumda yapılan oylamada, Bahadır Üçok meclis başkanlığına, Sinem Değişmez ise başkan yardımcılığına seçildi. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısının, önümüzdeki günlerde Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde yapılacağı belirtildi.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, kurulan Hayvan Hakları Meclisi ile bu alandaki süreci halkla birlikte bütünleşerek çözmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Hayvanlara yönelik ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Her ayın ilk cuması çalışanlarımız, evcil hayvanıyla belediyeye geliyor. İki kez patili bir gün etkinliği düzenledik ve barınağımızda yaşayan köpekle hayvan hakları sözleşmesi imzaladık. Yürütülen çalışmaları daha geniş kitlelere yaymak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla hayvan hakları meclisi kurduk. Hayvan Hakları Meclisinin yöneticileri hayvanseverlerden oluşuyor. Hep birlikte önemli işlere imza atacağız" diye konuştu.


Öte yandan meclisin ilk oturumunun ardından belediye şantiyesinde üretilen 80 adet kedi evi, ilçede yaşayan sokak kedilerinin kullanımını sağlamak üzere hayvanseverlere dağıtıldı. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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