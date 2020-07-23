Çiğli'de hayvan pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika

Çiğli Belediyesi tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kaklıç Mahallesinde kurulan hayvan pazar yerinde detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınına karşı aldığı önlemlere ara vermeyen Çiğli Belediyesi, Kurban Bayramına yönelik aldığı tedbirleri de hayata geçirmeye başladı. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bayram boyunca insan kalabalığının çok yoğun olduğu Kaklıç Mahallesinde bulunan hayvan pazarı, dezenfekte edildi. Vatandaşların el hijyenini koruması amacıyla pazarların belirli noktalarına dezenfekte cihazları konuldu.

Kurban Bayramını daha güvenli bir şekilde geçirmek için bir takım tedbirler aldıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, "Bayramlar, ailelerimiz ve sevdiklerimizle hasret giderdiğimiz dönemlerdir. Covid-19 salgınını göz önünde bulundurduğumuzda, Kurban Bayramında gelenekselleşen kurban pazarı ziyaretlerinin halkımızın sağlığı için riskler doğurabileceğini düşündük. Bu riskleri Çiğlimizde en aza indirebilmek adına Kaklıç hayvan pazar yerini dezenfekte ettik. Virüsün temas yoluyla bulaşmasını engellemek adına dezenfekte cihazları yerleştirdik. Bu hizmetlerimizin yanı sıra hayvan pazarlarında bayram boyunca sosyal mesafe kuralının denetimini de yapacağız. Çiğlili hemşerilerimizin mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - İZMİR