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Çiğli'de kış hazırlığı

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyesi ekipleri, kentte bulunan; park, refüj, kaldırım, cami ve okullardaki ağaçların budama çalışmalarını yaptı.

Çiğli'de kış hazırlığı, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyesi ekipleri, kentte bulunan; park, refüj, kaldırım, cami ve okullardaki ağaçların budama çalışmalarını yaptı.


Çiğli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış hazırlıkları kapsamında kent genelinde sorumluluk alanlarında bulunan ağaçları budadı. Yürüyüş hareketlerini kısıtlayan ve devrilme olasılığı bulunan ağaçlar ile kurumuş dallarında budandığı çalışmaların tüm kent genelinde yapılacağı belirtildi. Ekipler, ana arterlerde bulunan sokaklarda da bir sıkıntı yaşanmaması için GEDİZ Elektrik ile koordineli çalıştı.


Öte yandan ekipler, kent genelinde sorumluluk alanlarında bulunan yıpranmış parkları revizyona aldı. Revizyon kapsamında park alanlarında bulunan tüm bitkiler budanıyor, kuruyan ve devrilen bitkilerin yerine yenileri dikiliyor. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
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