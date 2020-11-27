Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor - Son Dakika

Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor

27.11.2020 14:51
Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor, System.String[]

İzmir'de Çiğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların oturduğu bina ve evlerde ilaçlama çalışmaları başlattı.

İzmir'de Çiğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların oturduğu bina ve evlerde ilaçlama çalışmaları başlattı.

Pandemi dönemi boyunca salgınla mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü Çiğli'de, salgının tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte yeni tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar ile aynı binada veya evde yaşayan diğer bireylerin sağlığını korumak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, talep edilen ikametler Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından dip bucak ilaçlanıyor.

Covid-19 testi pozitif çıktığı için evlerinde izole olan vatandaşların sıcak yemek ve alışveriş ihtiyaçları da Çiğli Belediyesi tarafından karşılanıyor. Talep edilen evlere günlük olarak sıcak yemek desteğinde bulunuluyor. Ayrıca gelen alışveriş talepleri Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak temassız olarak adreslere teslim ediliyor.

Hastalığın daha fazla yayılmaması için ek tedbirleri hayata geçirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Salgın maalesef ki çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ve Belediyemizle irtibata geçen vatandaşlarımızın ikamet ettiği binaların ortak alanlarını dezenfekte ederek salgının temas yoluyla diğer vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Testi pozitif çıkan ve temaslı vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını, toplumumuzun genelinin ise maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor
Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor
Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor

Çiğli Belediyesi, Koronavirüs, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar
"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı         
14:40
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu         
14:00
Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi         
13:21
Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 15:02:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiğli'de korona virüsü görülen adresler ilaçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei