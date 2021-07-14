Çiğli'de mahalle toplantıları kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandemi kısıtlamaları sebebiyle ara verilen mahalle toplantılarına normalleşme sonrası Kaklıç Mahallesi ile yeniden başladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün göreve gelmesinin ardından vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini ifade edebilmeleri amacıyla başlatılan mahalle toplantıları, pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte Kaklıç'ta kaldığı yerden devam etti. Toplantıya; meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kaklıç Mahalle Muhtarı Mehmet Aydoğdu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda vatandaşlar, talep ve şikayetlerini tek tek dile getirdi. Başkan Gümrükçü, toplantı boyunca vatandaşların sorunlarıyla ilgili notlar aldı. Toplantının yapıldığı alanda bulunan Çiğli Belediyesi ikram aracı, mahalle sakinlerine sıcak ve soğuk içecek ikramında bulundu.

Başkan Gümrükçü, toplantının düzenlendiği meydanda kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan Kaklıçlı çocuklara top hediye etti. Çocukların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Başkan Gümrükçü, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Toplantı alanında kurulan standa HES kodlarıyla gelen mahalle sakinlerine ise pratik olarak kullanabilecekleri HES Kodlu anahtarlık hediye edildi.

Başkan Gümrükçü: "18 ana sorunun 15'ini çözdük"

Kaklıç'ta düzenledikleri bir önceki mahalle toplantısında belirledikleri 18 ana sorunun 15'ini çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Kaklıç'ta son mahalle toplantımızı pandemi döneminden önce yaptık. Bu toplantıda mahallemizin ihtiyaç ve sorunlarını 18 ana başlıkta toplamıştık. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte çalışmalarımızı devam ettirerek bu ihtiyaçların çok büyük bir kısmını karşıladık. Kalan konularla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun süre sonra Kaklıçlı hemşehrilerimizle tekrar biraya geldik. Taleplerini yeniden dinledik. Yol haritamızı belirleyerek bu ihtiyaçları da bir an önce karşılayacağız" dedi.

"Kaklıç'ı İzmir'de marka yapacağız"

Doğal güzellikleri, konumu ve üretime olan katkısıyla Kaklıç'ın Çiğli ve İzmir için önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Kaklıç, ülkemizde köy yapısını koruyan metropole yakın nadide yerleşim yerlerinden biri. Tarım, hayvancılık ve el sanatı anlamında önemli bir üretim merkezi. Çiğli Belediyesi olarak, kısa süre içerisinde mahalle girişine kuracağımız üretici satış stantları ile mahalle sakinlerinin ürettikleri ürünleri satmalarına katkı sağlayacağız. Bunun yanı sıra tanıtımını yaptığımız Sanat Köyü projesiyle de bölgeyi turistik bir yapıya kavuşturmayı planlıyoruz. Mahalle sakinlerimizle iş birliği ve istişare içerisinde hareket ederek Kaklıç'ı herkesin gelip görmek isteyeceği bir marka haline getireceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR