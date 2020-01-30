Çiğli'de ömrünü tamamlamış ağaçlar değerlendiriliyor - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde budanan ve biyolojik ömrünü tamamlamış ağaçlardan elde edilen odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dağıtmaya başladı.



Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonrasında yol kenarlarında ve parklardaki kurumuş ağaçları tek tek tespit etti. Daha sonra budanan ağaçlar, şantiye tesislerinde küçültülerek Çiğli'de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dağıtılmaya başlandı.



Çiğli Belediyesinin başlattığı bu proje ile hem kentin yeşil alan dokusunun korunduğu hem de vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunduğu belirtildi.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla farklı içerikte projeler ürettiklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kış aylarında yakacak temin etme konusunda sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz aracılığıyla ilçemiz genelinde budanan ağaçları vatandaşlarımıza yakacak olarak dağıtıyoruz. Bunu yaparken kentimizin yeşil alan kapasitesini korumayı da ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımıza dağıtmak üzere topladığımız her kurumuş ağacın yerine yenilerini dikiyoruz" dedi. - İZMİR