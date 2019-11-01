Son Dakika Haberleri: Çiğli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Çiğli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 kişi ağır yaralandı

Çiğli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Çiğli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 kişi ağır yaralandıİZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, kontrolden çıkan bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çiğli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 kişi ağır yaralandı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, kontrolden çıkan bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 KUV 24 plakalı aracın sürücüsü, iddialara göre aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar ve AKS ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Araçta ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrasında ölenlerin yakınları hastaneye geldi. İki kişinin yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çiğli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 kişi ağır yaralandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:23 Kaynak: İHA
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