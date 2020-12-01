Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, bir grup işçinin ekmek teknelerinin kül oluşunu üzüntüyle izlediği anlar dikkat çekti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.