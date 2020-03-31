Çiğli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı - Son Dakika

Çiğli Belediyesi ilçede yaşayan 150 şehit ve gazi ailesinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan gıda kolilerini evlerine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün verdiği talimatla koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ve gazi yakınlarına gıda yardımı uygulaması başlatıldı.

Hazırlanan gıda paketleri ailelerin evlerine teslim edildi. Gıda yardımı uygulamasının, süreç boyunca düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Gümrükçü, koronavirüs ile mücadele edilen bu dönemde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin değil vatanımız uğruna canlarını veren şehitlerimizin ve bu uğurda gazi olanların ailelerinin de belirli ihtiyaçlarının olabileceğini düşünerek böyle bir çalışma başlattık." diye konuştu.